Postdoktor med fokus på neurodegenerativa sjukdomar
2025-11-04
Om forskargruppen
Forskargruppen Rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar leds av Professor Maria H Nilsson.
Flertalet medarbetare i gruppen är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskargruppen tillhör det Strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet.
Vi söker en postdoktor som är intresserad av multidisciplinär forskning med fokus på neurodegenerativa sjukdomar såsom kognitiva sjukdomar (demens), mild kognitiv störning, och Parkinsons sjukdom.
I denna utlysning söker vi främst en Legitimerad Psykolog, men även andra professioner är välkomna att söka.
Önskvärt startdatum: 1 mars 2026
Önskvärt startdatum: 1 mars 2026
Tjänsten som postdoktor relaterar till det multidisciplinära och longitudinella projektet Motor-ACT: Motor aspects and activities in relation to cognitive decline and brain pathologies.
Motor-ACT är nära kopplat till de svenska BioFINDER studierna, och vi samarbetar nära med andra medlemmar i BioFINDER teamet.
Motor-ACT är ett kvantitativt projekt som innefattar flera olika kohorter. Datainsamlingen innefattar flera olika motoriska aspekter (till exempel gång, balans, och aktivitetsundvikande), och vi fokuserar även på kognitiv-motorisk interferens (dual tasking). Vi har även tillgång till detaljerade kognitiva bedömningar, imaging och biomarkörer.
Som postdoktor förväntas du såväl arbeta självständigt som samarbeta med forskare från olika discipliner. Dina främsta arbetsuppgifter blir att utföra kvantitativa analyser och manusskrivande.
Följande arbetsuppgifter kommer att ingå:
Självständigt och i samarbete med medförfattare definiera frågeställningar och skriva detaljerade statistiska analysplaner (SAP). Självständigt analysarbete (statistikerstöd finns) Självständigt driva och medverka i författande av vetenskapliga artiklar. Bidra i arbetet kring databashantering. Som postdoktor förväntas du även aktivt delta och samverka i möten, seminarier och workshops, liksom vetenskapliga konferenser, andra externa engagemang och aktiviteter såsom populärvetenskapliga presentationer.
- Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är du som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom anställningens ämnesområde. Examen ska ha avlagts innan tillträde till tjänsten och högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrunder:
Dokumenterad erfarenhet av multidisciplinär forskning Dokumenterad erfarenhet av tidigare forskning som inkluderat fysiska aspekter, kognitiva funktioner och imaging såsom MRI. Dokumenterad kunskap om kognitiva tester, inklusive praktiska erfarenheter Dokumenterad erfarenhet av forskning som även inkluderar personfaktorer såsom self-efficacy. Dokumenterad erfarenhet av kvantitativa analyser såsom regressionsanalyser.
Dessutom görs bedömning utifrån följande krav:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift. Mycket goda datorkunskaper och särskilt god vana av att arbeta med statistikprogram; både SPSS och R.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har god samarbetsförmåga, ansvarskänsla och pålitlighet. Vidare är flexibilitet, organisationsförmåga och noggrannhet viktiga personliga egenskaper.
Meriterande för anställningen är:
Följande bakgrund prioriteras: Legitimerad Psykolog Avhandling med inriktning neurovetenskap. Dokumenterad erfarenhet av multidisciplinär forskning Dokumenterad erfarenhet av tidigare forskning som inkluderat fysiska aspekter, kognitiva funktioner och imaging såsom MRI. Dokumenterad kunskap om kognitiva tester, inklusive praktiska erfarenheter Dokumenterad erfarenhet av forskning som även inkluderar personfaktorer såsom self-efficacy. Dokumenterad erfarenhet av kvantitativa analyser såsom regressionsanalyser. Goda kunskaper inom både SPSS och R. Goda vitsord vad gäller vetenskapligt analysarbete och skrivande. Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid och kan eventuellt komma att förlängas till max 3 år vid särskilda skäl. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Tillträdesdatum är snarast eller enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.
Lämna gärna ditt löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
