Postdoktor, Kolbalans och biologisk mångfald i nordlig skog
2025-08-26
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Sveriges skogar utgör en viktig resurs i omställningen till en biobaserad ekonomi, samtidigt som de tillhandahåller en mängd andra viktiga ekosystemtjänster som upptag och lagring av koldioxid, och livsmiljöer för biologisk mångfald. För att upprätthålla dessa olika mål under nuvarande och framtida klimat krävs nya adaptiva skötselsstrategier. En omställning från trakthyggesbruk till kontinuitetsskogsbruk är ett alternativ som potentiellt kan gynna den biologiska mångfalden och öka klimatresistensen. Detta projekt kommer att bygga på omfattande empiriska fältförsök som är etablerade för att utvärdera konsekvenserna av alternativa skogsbruksmetoder för viktiga ekosystemtjänster, inklusive virkesproduktion, kolbalans och biologisk mångfald i den boreala regionen i Sverige. Försöksytorna ingår i SLU:s långliggande försöksserie och är belägna i boreala Sverige. Liknande data från konventionellt trakthyggesbruk finns tillgängligt för ytterligare jämförelser. Detta projekt kommer således att leverera ett evidensbaserat beslutsstöd till skogsintressenter och beslutsfattare.
Postdoktorn kommer att ingå i forskargruppen hos professor Matthias Peichl, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Under projektet kommer postdoktorn att samarbeta med doktorander och seniora forskare med expertis inom borealt skogsbruk, biologisk mångfald och ekologi, vilket ger möjligheter till projektöverskridande samarbeten och utveckling av ytterligare intresseområden.
Om jobbet
Postdoktorn kommer att arbeta med data från kammarbaserade kolflödesmätningar, vegetationsinventering och bedömningar av biologisk mångfald för olika system med hyggesfritt skogsbruk i boreala Sverige. Projektet kommer att utveckla bottom-up uppskattningar av skogsekosystemets kolbalans och utvärdera avvägningar och synergier mellan kolbalans, virkesproduktion och biologisk mångfaldsvärden. Postdoktorn förväntas vidare integrera befintliga och nya datamängder i publicerbara manuskript.
Din bakgrund
De kvalifikationer som krävs är:
• Doktorsexamen inom en disciplin som miljövetenskap, ekologi, skogsbruk eller något annat område som är relevant för postdoc-projektet.
• Kunskap om den skogens virkesproduktion, kolcykeln och/eller biologisk mångfald.
• Mycket goda kunskaper i engelska krävs också, både i tal och skrift.
Kvalifikationer som ses som en merit:
• Färdighet i analysen av flödesdata från kammar-baserade mätningar
• Kunskap om det boreala skogsekosystemet
• Ett körkort som är giltigt i Sverige
Anställningen är avsedd för en junior forskare och därför söker vi personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan (längre i fall av föräldra-/sjukledighet)
Om oss
Postdoktorn kommer att vara anställd vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och vara finaniserad under två år.
Institutionen består av ungefär 115 personer varav 9 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden
För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader
Omfattning:
100%Publiceringsdatum2025-08-26Tillträde
1 December 2025 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-09-15.
Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla: 1) ett följebrev som sammanfattar dina forskningsresultat och hur du kan bidra till forskningsprojektet, 2) en meritförteckning samt publikationslista och kontaktuppgifter till 2-3 referenser, och 3) utskrifter av relevanta examensbevis
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
