Postdoktor inom virtuella karaktärer som interagerar socialt
2025-11-06
På avdelningen för beräkningsvetenskap och teknik (CST) bedrivs forskning om små grupper av socialt interaktiva virtuella karaktärer och agenter (även kända som SIAs).
Dessa kroppsliga agenter har vanligtvis en 3D-representation och kan interagera med människor genom att uttrycka sig på ett intuitivt sätt med både verbala och icke-verbala beteenden. Vi söker nu en postdoktor för att undersöka interaktioner mellan små grupper av socialt interaktiva virtuella karaktärer och människor. Den framgångsrike kandidaten förväntas bedriva forskning på högsta internationella nivå och bistå i handledning av masterstudenter.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Visad forskningsexpertis inom programmering av realtidsdatorgrafik, sociala beteenden för virtuella karaktärer och människocentrerade utvärderingsmetoder.
- Utmärkt forskning och peer-reviewed publikationer relaterade till ovanstående områden.
- Du har väl utvecklade analytiska och problemlösande färdigheter
- Vi ser att du har mycket goda kunskaper inom det engelska språket, så som skriftliga och muntliga kunskaper då det krävs i det dagliga arbetet.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Visad kunskap inom följande tre områden: avancerade interaktiva metoder för virtuella karaktärer, till exempel genom användning av moderna spelmotorer som Unity 3D; teknologier för utökad verklighet (VR, MR och AR) för att möjliggöra uppslukande interaktiva upplevelser med virtuella karaktärer; avancerade människocentrerade utvärderingsmetoder, till exempel insamling och användning av biometriska data.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
