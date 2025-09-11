Postdoktor inom växters genetiska variation kopplad till virusresistens
2025-09-11
Institutionen för växtbiologi
Om jobbet
Virus och genetisk variation i växter: Alla arter har en genetisk variation som bidrar centralt till växters anpassning, variation och motståndskraft. Detta gäller också virussjukdomar, där växters genetiska variation är en mycket avgörande faktor i sjukdomsförloppet. Växtvirus förorsakar allvarliga sjukdomar och hotar den globala livsmedelsproduktionen, och anses därmed som ett viktigt forskningsområde för ett ökat virusskydd inom jordbruket. Vi har nyligen påvisat att den genetiska variationen som finns inom en växtart är en mycket avgörande faktor i utfallet av växtens sjukdomsgrad. Samma art visar variation alltifrån död till full tolerans eller immunitet mot specifika virus. Det är denna genetiska variation vi ämnar utforska i projektet samt utnyttja den i våran jakt efter nya genvarianter som kan bidra till virusskyddet. Vi betonar att projektet är explorativt och att de detaljerade forskningsstrategierna är öppna för att anpassas till postdoktorns expertis och intresse inom rimliga ramar. En väsentlig del av arbetet kommer att vara jämförande virologi, genetiska, biokemiska och cellbiologiska tillvägagångssätt med Arabidopsis som primär och rybs som sekundär växtmodell.
Din bakgrund
Vi söker en mycket motiverad kandidat som nyligen erhållit doktorsexamen inom det bredare området virologi, molekylär- och cellbiologi. Dokumenterad förmåga att leda ett laboratorieforskningsprojekt och erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker och hantering av virus i växter krävs. Kunskap om genetiska tillvägagångssätt kan vara meriterande. Utmärkt kommunikationsförmåga i både muntlig och skriftlig engelska samt förmåga att arbeta i team förväntas.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan
Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Dr. Anders Hafréns forskningsgrupp (https://andershafren.wixsite.com/website)
vid Institutionen för växtbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (www.slu.se/en/vbsg) och Linnean Center for Plant Biology i Uppsala, Sverige (http://lcpu.se/).
Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera avdelningar som utgör klustret 'Uppsala BioCenter' vid SLU.
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter med avseende på samspelet mellan växter och mikroorganismer och andra former av stress; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genuttryck; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. De arter vi arbetar med är framför allt backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn och råg. Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Postdoktoranställning på 2 år med ev. möjlighet till förlängning. Anställningen finansieras med anslag från det svenska vetenskapsrådet FORMAS.
Omfattning:
100%.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökningar bör inkludera (1) Curriculum Vitae, (2) beskrivning av forskningserfarenheter, (3) redogörelse för vetenskapliga intressen och motivation för att söka denna tjänst, och (4) kontaktuppgifter för 1-2 referenspersoner. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-09-26.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
