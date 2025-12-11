Postdoktor inom Tropisk biologisk mångfald, ekosystemtjänster
Postdoktor inom Tropisk biologisk mångfald, ekosystemtjänster och aktörsdrivet val av trädart

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.
Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.
Institutionens verksamhet bedrivs på två olika platser, GU:s lokaler i Natrium på Medicinaregatan 7B i Göteborg, samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella anställningen är förlagd till Natrium.
Ämne
Tropisk socio-ekologi för skogsekosystem
Ämnesbeskrivning
Forskningen fokuserar på att utveckla bedömning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att stödja val av inhemska trädarter för klimatanpassad skogsrestaurering och agroforestry inom Albertiniska riftsystemet i Afrika. Postdoktorn ska integrera ekologiska, klimatologiska och sociala faktorer för att utvärdera arters anpassningsförmåga, miljömässiga fördelar och deras bidrag till ekosystemtjänster. Centralt i arbetet kommer vara samarbete med olika typer av aktörer för att förstå behov inom skogsrestaurering och agroforestry och säkerställa socialt förankrade rekommendationer av trädarter. Rollen förenar ekologisk forskning med deltagarbaserade metoder för att utveckla evidensbaserade och ändamålsdrivna ramverk för urval av inhemska trädarter som stärker landskapets resiliens, människors välbefinnande och långsiktig skogsrestaurering.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att genomföra en systematisk litteraturöversikt, kartlägga och engagera aktörsgrupper samt samordna workshops och Delphi-baserade expertbedömningar, främst i Rwanda, Burundi och DR Kongo. Forskaren ska analysera ekologiska, funktionsbaserade och miljörelaterade dataset för att fastställa samband mellan arter och miljö samt bedöma trädarters känslighet för olika klimatfaktorer med hjälp av både globala databaser och experimentella data från Rwanda TREE-projektet (https://www.rwandatree.com).
Läs mer om anställningen och ansök via:Göteborgs universitet | Postdoktor inom Tropisk biologisk mångfald, ekosystemtjänster och aktörsdrivet val av trädart
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under för två år, omfattning 100 % med placering tillsvidare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Tillträde för anställningen är 2026-03-16 eller efter överenskommelse.
Ansökan
