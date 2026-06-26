Postdoktor inom transaminasbiokatalys för industriella tillämpningar
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill bidra till framtidens hållbara medicinindustri genom forskning i världsklass inom biokatalys och industriell bioteknik.
Institutionen för industriell bioteknologi vid KTH bedriver internationellt ledande forskning inom biokatalys och enzymteknik. Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla hållbara och effektiva biokatalytiska processer för syntes av industriellt viktiga finkemikalier. Projektet genomförs i nära samarbete med AstraZeneca i Sverige och Storbritannien, vilket ger en unik möjlighet att arbeta i gränslandet mellan akademisk forskning och industriell tillämpning. Forskningen omfattar utveckling av immobiliserade transaminaser, modifiering och karakterisering av termostabila enzymer samt enzymologiska studier av inhibering och enzymprestanda under industriella processförhållanden.
Tjänsten erbjuder en stimulerande internationell forskningsmiljö med möjligheter att bygga ett starkt akademiskt och industriellt nätverk genom samarbeten med ledande forskare och företag. Resultaten förväntas spridas genom vetenskapliga publikationer, konferenser och nära samverkan med industriella partners. Viss undervisning och handledning kan ingå i tjänsten.
Tjänsten är en del av KTH:s strategiska satsning PROCEED i Södertälje, som skapar en internationellt attraktiv forskningsmiljö i nära samverkan med bland annat AstraZeneca och Traton/Scania. Regelbunden fysisk närvaro med industripartnern ingår som en viktig del av tjänsten för att möjliggöra nära samarbete mellan akademi och industri.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Dokumenterad forskningskompetens inom kemi och biokatalys.
Erfarenhet av molekylärbiologi och proteinproduktion.
Intresse av molekylär modellering och enzymologi.
Förtrogenhet med forsknings- och publikationsetik.
Flytande engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.
Erfarenhet av att handleda kandidat- och masterstudenter.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Medvetenhet om hållbar utveckling och grön kemi.
Erfarenhet av enzymimmobilisering och uppskalning av reaktioner.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskaper.
Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originalhandlingarna inte är utfärdade på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du är intresserad av denna anställning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max två sidor.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Professor
Per Berglund perbe@kth.se Jobbnummer
9980304