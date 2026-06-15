Postdoktor inom projekt: patogenresistens mot biokontroll
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Hälsoskyddsjobb / Lomma Visa alla hälsoskyddsjobb i Lomma
2026-06-15
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Institutionen för växtskyddsbiologi
Är du nyfiken på mikrobiella interaktioner och hållbart växtskydd? Vi söker en postdoktor som är intresserad av grundforskning i skärningspunkten mellan mikrobiell genetik och evolutionär ekologi.
Om jobbet
Biologisk bekämpning ses som en hörnsten i hållbart växtskydd. Det finns dock många kunskapsluckor när det gäller användningen av mikrobiella biologiska bekämpningsmedel (BCA) för bekämpning av växtsjukdomar. Vi är intresserade av om växtpatogener kan utveckla resistens eller tolerans mot mikrobiella BCA och i så fall, vilka är mekanismerna bakom detta? Med hjälp av modellväxtpatogenerna Botrytis cinerea och Phytophthora infestans kommer vi att undersöka deras immunreaktioner och evolutionära respons på experimentell selektion av de biologiska bekämpningsorganismerna Aureobasidium pullulans och Pythium oligandrum.
Du kommer att ingå i ett kollegialt tvärvetenskapligt team som arbetar med integrerat växtskydd, både ur ett molekylärmekanistiskt och ekoevolutionärt perspektiv. Arbetsuppgifterna omfattar att utforma, utveckla, genomföra och analysera experiment. Detta kommer att inkludera småskaliga fält- och växthusförsök och djupgående molekylära, biokemiska och mikrobiologiska studier. I tjänsten ingår även att skriva vetenskapliga manuskript, presentera projektresultat på konferenser och workshops, ansöka om bidrag, samt handleda kandidat- eller masterstudenter när möjlighet ges.
Din bakgrund
Kandidater ska ha en doktorsexamen i ett naturvetenskapligt ämne, till exempel biologi, ekologi, växtpatologi, mikrobiell ekologi, evolutionär biologi eller liknande ämne.
Kandidater förväntas ha starka konceptuella och teoretiska kunskaper inom ekologi och evolutionär biologi samt molekylära interaktioner mellan växter och mikrober. Tidigare forskningserfarenhet av arbete med svamp- och/eller oomycetpatogener, biologiska bekämpningsorganismer, och funktionell karakterisering av mikrobiella gener är meriterande. Kandidaten bör också ha en utmärkt förståelse för och förmåga att självständigt utföra både bioinformatiska och statistiska analyser. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.
Du ska kunna arbeta självständigt med att planera, genomföra och utvärdera experiment eller teoretiskt arbete. Som person är du entusiastisk och ansvarstagande samt har en mycket god förmåga att samarbeta med andra.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker därför främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Institutionen för växtskyddsbiologi bedriver tvärvetenskaplig forskning inom växtskydd och involverar integrerat växtskydd, kemisk ekologi och resistensbiologi, vilket ger utmärkta möjligheter för forskningssamarbete inom och utom institutionen. Institutionen bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Tillämpad växtskyddsforskning bedrivs i samverkan med industri och lantbruksnäring och syftar till att utveckla miljömässigt hållbara bekämpningsmetoder mot skadegörare i lantbruk och trädgård i Sverige och internationellt.
Inom ämnesområdet Integrerat växtskydd är vårt mål att generera kunskap som kan användas för utveckling av hållbara växtskyddsstrategier för bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar. Dessa lösningar är baserade på kunskap från konceptuell teori och empirisk eko-evolutionär, molekylär och genetisk data som kan möta behoven hos nuvarande och framtida växtproduktionssystem.
Mer information om institutionen på https://www.slu.se/institutioner/vaxtskyddsbiologi/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-30.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
234 22 ALNARP Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Laura Grenville Briggs laura.grenville.briggs@slu.se +4640415247 Jobbnummer
9962836