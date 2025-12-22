Postdoktor inom PET avbildning och metabolomik av levercancer
2025-12-22
Vill du arbeta med PET avbildning och metabolomik av levercancer med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.http://www.ilk.uu.sevid
Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö.
Forskargruppen https://www.uu.se/institution/lakemedelskemi/forskning/vara-forskningsomraden/translationell-avbildning-med-petsöker
en postdoktor att arbeta i ett projekt som kombinerar PET-avbildning och metabolomisk analys av levercancer, för att arbeta i en vetenskapligt ledande miljö med forskare med mångsidig och internationell bakgrund. Postdoktorprojektet är ett samarbete med forskargruppen https://www.uu.se/institution/lakemedelskemi/forskning/vara-forskningsomraden/analytisk-farmaceutisk-kemi
Du kommer att arbeta i forskargruppen Translational PET Imaging som verkar för att förbättra sjukvården genom utveckling av nya tekniker inom molekylär avbildning för förbättrad diagnos och behandling av sjukdomar. Forskargruppen är associerad vid https://www.uu.se/en/research/research-infrastructure/national-research-infrastructures-hosted-by-uppsala-university/scilifelab
och Institutionen för läkemedelskemi, och består av ungefär 10 seniora forskare och doktorander, många med internationell bakgrund. Projektet är ett samarbete med forskargruppen Analytisk farmaceutisk kemi som har stark expertis runt kromatografi-masspektrometri och metabolomisk analys.
Arbetsuppgifter
Hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste typen av levercancer, den sjätte vanligaste cancern i världen och den tredje ledande orsaken till cancerrelaterad död (cirka 830 000 dödsfall per år). Sjukdomen diagnostiseras ofta sent, vilket begränsar möjligheterna till effektiv behandling. Detta postdoktorprojekt kombinerar nya PET-avbildningstekniker med metabolomisk vävnadsanalys för att utveckla nya verktyg för tidig diagnos och uppföljning av behandlingseffekt vid levercancer.
Postdoktorn kommer att få utbildning i utveckling av PET-radiofarmaka, in vivo molekylär avbildningsteknik samt metabolomisk analys av tumörvävnad. Den exakta beskrivningen av arbetsuppgifterna kommer anpassas efter den sökandes individuella kompetens och forskningsintressen.
Huvuduppgiften är att leda och delta i forskningsprojektet. I dina arbetsuppgifter kan det komma ingå handledning av examensarbetare, undervisning eller motsvarande.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kemi, biologi, biomedicin, farmaci eller relaterade områden eller en utländsk examen som bedöms motsvara examen i dessa ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Den sökande måste ha utmärkta färdigheter inom kommunikation och samarbete, och ha mycket goda kunskaper i engelska. Den sökande förväntas arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ. Bedömningen av ansökningar baseras främst på den sökandes förmåga att bedriva forskning baserad på vetenskaplig skicklighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av PET/ avbildnings-teknik eller kromatografi-masspektrometri samt metabolomisk analys är meriterande. Dokumenterade utbildning i strålskydd och/eller försöksdjursdjurvetenskap är en merit.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Professor Olof Eriksson (olof.eriksson@ilk.uu.se
)
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt professor Mikael Hedeland (mikael.hedeland@ilk.uu.se
)
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Ansökan ska även innehålla ett CV, en sammanfattning av dina tidigare forskningserfarenheter (1 sida), samt ev. utbildningsdiplom och certifikat. Bifoga gärna rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till tidigare arbetsgivare eller kollega. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2026, UFV-PA 2025/3850.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
