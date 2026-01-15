Postdoktor inom Partiella Differentialekvationer
2026-01-15
Vill du arbeta med Partiella Differentialekvationer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Matematiska institutionen bedriver forskning och erbjuder undervisning på kandidat- och masternivå inom matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, inklusive 40 doktorander. Gruppen Analys och PDE är internationellt aktiv och har ett brett fokus, med forskning inom områden som matematisk analys av partiella differentialekvationer, tillämpningar på maskininlärning och matematisk fysik. För mer information om Matematiska institutionen, besök gärna https://www.uu.se/institution/matematiska/.
Arbetsuppgifter
Kandidaten skall bedriva forskning inom paraboliska och elliptiska partiella differentialekvationer, med betoning på icke-linjära ekvationer. Kandidaten förväntas samarbeta med övriga gruppmedlemmar.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Kandidaten skall ha erfarenhet av att jobba med regularitetsteori för paraboliska ekvationer. Kandidaten skall också besitta en god allmän kunskap om analys, med betoning på ämnen som är relaterade till PDE. Förmågan att arbeta både självständigt och i samarbete med övriga är viktig. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av ekvationer som uppvisar starka former av icke-linjäritet är en fördel. Hit räknas bl.a. ekvationer som är anisotropiska, starkt degenererade eller singulära, eller dubbelt icke-linjära.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse men senast den 1:a september 2026. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Matias Vestberg, matias.vestberg@math.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 13:e februari 2026, UFV-PA 2026/50
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
