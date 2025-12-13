Postdoktor inom miljöanalys med fokus på hydroklimatiska extremer
Vill du arbeta med hur hydroklimatiska extremer och deras påverkan på akvatiska ekosystemtjänster, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor i miljöanalys på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Läs mer på: Institutionen för geovetenskaper
Vi söker nu en postdoktor i miljöanalys inom programmet för Luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL) som vill komplettera vårt team och jobba med oss i det Europeiska projektet " REACTION - Navigating the Risks of Hydroclimatic Extremes for Freshwater Ecosystem Services in Forest Landscapes" som finansieras av Water4All partnerskapet. Projektet är ett internationellt samarbete med partners i Finland, Spanien, Slovakien och Österrike, och belyser riskerna som hydroklimatiska extremer (som värmeböljor, översvämningar, torka och skyfall) utgör för sötvattenrelaterade ekosystemtjänster i skogslandskap.
Arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla och tillämpa probabilistiska riskmodeller för sötvattenekosystemtjänster, där hazard-, exponerings- och sårbarhetsindex integreras till sammansatta riskindex. Arbetet omfattar kvantitativ analys, kartläggning och visualisering av nuvarande och framtida riskmönster i projektets fallstudieområden, bland annat med hjälp av GIS och relaterade verktyg. Inom detta ramverk förväntas du bidra till att utveckla, harmonisera och analysera indikatorer för exponering och sårbarhet, samt medverka i framtagandet av gemensamma dataset och kartprodukter i nära samarbete med projektets partners.
I arbetsuppgifterna ingår att författa vetenskapliga publikationer, presentera resultat vid vetenskapliga konferenser och projektmöten inom EU samt att samarbeta med internationella forsknings- och praktikpartners inom REACTION-konsortiet. Konsortiet omfattar experter inom hydrologi, riskbedömning, fjärranalys, modellering, ekosystemtjänster och förvaltning från Sverige, Finland, Spanien, Slovakien och Österrike. Viss medverkan i handledning av studenter och andra gruppaktiviteter kan förekomma.
Genom ditt arbete bidrar du med rumsligt explicita analyser av nuvarande och framtida hydroklimatiska risker för ekosystemtjänster och lägger därmed grunden för att utveckla förvaltnings- och återställningsstrategier som minskar ekosystemtjänsternas sårbarhet och den risk som hydroklimatiska extremer utgör.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i geovetenskap, miljövetenskap eller relaterade discipliner eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för forskning, trivs med att utveckla och testa nya idéer och är drivande, självständig och initiativrik. Du har mycket goda färdigheter i både muntlig och skriftlig engelska. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med klimatförändringar eller extrema hydroklimatiska händelser. Vidare har du erfarenhet av kvantitativ modellering samt vetenskaplig programmering, till exempel i Matlab, R eller Python, samt av GIS och rumslig analys/kartläggning. Erfarenhet av datahantering och databehandling, särskilt kopplad till klimatmodeller, miljödata eller statistik krävs. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med internationella forskningsmiljöer krävs god samarbetsförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Arbetserfarenhet med biodiversitet, akvatiska ekosystem och deras tjänster, är en fördel. Vi värdesätter också erfarenhet av att arbeta med IPCC riskramverk och analys av riskfaktorer som naturfaror, exponering och sårbarhet. Muntliga färdigheter i svenska är också meriterande, men inte obligatorisk. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Claudia Teutschbein, claudia.teutschbein@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2026, UFV-PA 2025/3921.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
