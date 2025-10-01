Postdoktor inom meteorologi- mot gränsskiktsprocesser i kustzoner
Postdoktor inom meteorologi med inriktning mot gränsskiktsprocesser i kustzonen och atmosfärisk påverkan på elektromagnetisk vågutbredning
Vill du arbeta med atmosfären och utbredning av radarvågor, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor i meteorologi på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.
Tjänsten är placerad vid forskningsprogrammet luft- vatten och landskapslära (LUVAL) inom ämnet meteorologi i en stark forskningsgrupp med expertkunskaper och erfarenheter av både atmosfäriska och oceanografiska mätningar och modellering av processer i kustzonen. Läs mer här: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslara
Tjänsten ingår i projektet FESPAN, Forecasting Electromagnetic Signal Propagation Anomalies (https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/download/ecb0cfdb-ca41-4d13-a6f2-62539c0ca982_en?filename=EDF-2023-RA-SENS-EMSP_FESPAN.pdf)
och innebär en experimentell ansats för bättre förståelse av väderrelaterad påverkan på utbredning av elektromagnetiska vågor i atmosfären. Syftet med projektet är att genom bearbetning av existerande mätningar, och insamling av nya mätningar i kustzonen, studera påverkan från framförallt atmosfäriska gradienter av fukt och temperatur på radarutbredning med huvudfokus på så kallade ledskikt. Kompletterande oceanografiska mätningar av havsvågor och vattentemperatur samt högfrekventa turbulensmätningar i atmosfären kommer även användas för att utvärdera beskrivningen av de marknära skikten i kopplade atmosfärsmodeller som har stor påverkan för radarutbredning i kustzonen.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inkluderar insamling och analys av meteorologiska mätningar med existerande system för fuktgradient-mätningar vid bland annat mätstationen Östergarnsholm (https://www.icos-sweden.se/Ostergarnsholm)
och användande av ny teknik så som UAV, samt modellering av meteorologiska kustprocesser och fenomen som kan ha påverkan för radarutbredning. I arbetsuppgifterna kommer det att ingå att självständigt analysera observationer och modellresultat för att förbättra kunskapsläget kring atmosfäriska ledskikt och presentera dessa resultat i rapporter och vetenskapliga artiklar och på konferenser och projektmöten.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i meteorologi, oceanografi, atmosfärsfysik, datavetenskap, statistik, vågprocesser eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Särskild vikt kommer att läggas vid bedömningen att självständigt kunna genomföra insamling och analys av mätningar och modelleringsresultat. Goda språkkunskaper för både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska krävs för tjänsten.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Fokus för tjänsten är att använda observationer och modeller för att skapa bättre förståelse för väder relaterad påverkan på elektromagnetisk vågutbredning i atmosfären. Tidigare erfarenhet av fältarbete med insamling av relaterade observationer och modellering av atmosfären med exempelvis Weather Research and Forecasting (WRF) modellen är meriterande. Särskild vikt kommer att läggas vid bedömningen att självständigt kunna genomföra insamling och analys av mätningar och modelleringsresultat och om tidigare erfarenhet av att studera atmosfäriska ledskikt finns är detta särskilt meriterande. Programmeringskunskaper i exempelvis Python för att genomföra analyser och att kunna dokumentera sitt arbete på ett strukturerat sätt är också meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Nilsson, +46(0)18 471 71 94, mailto:erik.nilsson@met.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025, UFV-PA 2025/2951.
