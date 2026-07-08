Postdoktor inom ljudlandskapsteknik och akustiska metamaterial
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2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Fordonsteknik och teknisk akustik vid KTH söker en postdoktor till det VR-finansierade forskningsprojektet SMILE (Soundscape engineering with Metamaterial Innovation and LEarning). SMILE utvecklar metoder för akustisk design som kombinerar ljudlandskapsmål, akustiska metamaterial, fysikalisk modellering, invers design, maskininlärning och perceptuell utvärdering.
Postdoktorn ska utveckla modeller och designmetoder för akustiska metamaterial/metaytor, använda simulering och datadriven optimering, bidra till lyssningstester och VR-baserad ljudlandskapsutvärdering, bygga eller testa prototyper, publicera resultat samt bidra till koordinering och handledning. Undervisning kan ingå, dock högst 20 procent av arbetstiden.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Vetenskaplig skicklighet inom ljudlandskap, psykoakustik, miljöakustik, teknisk akustik, akustisk design eller ett närliggande område.
Dokumenterad erfarenhet av ljudlandskapsrelaterade forskningsmetoder, till exempel prediktion, design eller utvärdering av ljudlandskap; psykoakustisk eller perceptuell modellering; auralisering; lyssningstester; VR-baserade eller andra försök med människor; eller analys av urbana, inomhus- eller fordonsrelaterade ljudmiljöer.
Mycket god förmåga att skriva vetenskapliga texter och kommunicera på engelska. Engelska krävs eftersom projektet är internationellt och resultaten ska spridas internationellt.
God samarbetsförmåga, självständighet, ansvarstagande och medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
En stark publikationslista inom ett område relevant för anställningen.
Erfarenhet av ljudlandskapsprediktion, ljudlandskapsdesign, ljudlandskapsutvärdering, psykoakustik, auralisering eller relaterad perceptuell modellering.
Erfarenhet av att utforma, genomföra eller analysera VR-baserade ljudlandskapsexperiment, lyssningstester eller andra försök med människor.
Erfarenhet av akustiska metamaterial/metaytor, exempelvis design, modellering, tillverkning, prototyputveckling, mätningar eller experimentell validering.
Ytterligare meriter är erfarenhet av maskininlärning, optimering, signalbehandling, numerisk akustisk simulering (till exempel FEM/BEM/SEA) samt programmering eller dataanalys i Python, MATLAB, Julia eller liknande verktyg.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
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KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
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Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet, kunskap och publikationslista.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till SMILE, dina tidigare studier och framtida mål. Max två sidor.
Kontaktuppgifter till två referenser.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 8, plan 5 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Zibo Liu zibo@kth.se Jobbnummer
9997274