Postdoktor inom kontinuummekanik med inriktning mot hjärnvävnad
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Har du en bakgrund inom icke-linjär kontinuummekanik, konstitutiv modellering eller finita elementanalyser, och en passion för att fördjupa förståelsen av hjärnskador? Då kan detta vara en tjänst för dig. Vi söker en ambitiös, samarbetsinriktad och strukturerad person som vill bli en del av vårt team.
I denna roll kommer du att ha en ledande position i att vidareutveckla kontinuummekanisk modellering av hjärnvävnad. Din forskning kommer att fokusera på:
Utveckling av förbättrade materialmodeller för hjärnan, med särskilt fokus på finit viskoelasticitet, anisotropi, hyperelasticitet och vävnadsheterogenitet
Integrering av cerebrovaskulära strukturer baserade på neuroavbildning för att förbättra den anatomiska noggrannheten i huvudmodeller
Du förväntas publicera forskning av hög kvalitet i ledande vetenskapliga tidskrifter, bidra till samordning av forskningsaktiviteter samt få möjlighet att handleda doktorander och delta i undervisning.
Som postdoktor kommer du att vara en integrerad del av det växande Neuronic Lab, med målet att överbrygga teknik och medicin för att förbättra förebyggande, diagnostik och behandling av skador i det mänskliga nervsystemet. Du kommer att arbeta nära professor Svein Kleiven, biträdande lektor Zhou Zhou och docent Xiaogai Li vid Neuronic Lab, samt samarbeta med ledande forskargrupper vid KTH, inklusive grupper ledda av professorerna Christian Gasser, Lisa Prahl Wittberg och Rodrigo Moreno. Denna möjlighet är idealisk för dig som vill utveckla din forskarkarriär inom ingenjörsvetenskap, beräkningsmodellering och hjärnhälsa vid ett ledande globalt universitet.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Du har forskningskompetens inom kontinuummekanik, konstitutiv modellering eller modellering av mjukvävnad. Du har erfarenhet av användardefinierade materialmodeller.
Kommunikationsförmåga i tvärvetenskapliga miljöer är meriterande.
Som person är du självständig och samarbetsinriktad.
I ditt arbete är du strukturerad och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
Du har förmåga att undervisa andra.
Du har medvetenhet om frågor som rör mångfald och lika möjligheter, med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Bifoga inte omfattande rapporter eller publikationer i ansökan. Lägg istället till en publikationslista i ditt CV.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats Stockholm
Kontakt
Svein Kleiven svein.kleiven@sth.kth.se
