Postdoktor inom kemisk och elektrokemisk dopning av organiska halvledare
2026-04-08
Ämnesområde
Anställningen är inom området organisk elektronik, med särskilt fokus på (elektro-)kemisk dopning av organiska halvledare. Forskningen kommer att bedrivas inom Organic Nanoelectronics-gruppen, som leds av professor Simone Fabiano, vid Laboratory of Organic Electronics (LOE). Gruppen arbetar med grundläggande aspekter av kemisk och elektrokemisk dopning i organiska halvledare och har bidragit till utvecklingen av flera innovativa dopningsmetoder. Mer övergripande syftar forskningen till att förstå och styra hur molekylära interaktioner, joner och laddningsöverföringsprocesser bestämmer de elektroniska egenskaperna hos organiska halvledare och relaterade komponenter. Detta postdoktorprojekt kommer att bidra till utvecklingen av nya dopningsstrategier för reglerbara och högpresterande organiska elektroniska material och komponenter.
Din arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
Du kommer att undersöka nya strategier för att styra de elektroniska egenskaperna hos organiska halvledare genom kemisk dopning. Arbetet kommer att kombinera molekyl- och materialdesign med avancerade strukturella, spektroskopiska, elektriska och elektrokemiska karakteriseringsmetoder för att klarlägga hur joner, laddningar, motjoner och molekylära interaktioner påverkar dopningseffektivitet, transport och stabilitet.
Forskningen kommer att innefatta att:
förstå dopningsmekanismer i organiska halvledare genom kemiska, elektrokemiska och katalytiska angreppssätt,
utföra optiska, elektriska och spektroskopiska mätningar för att studera laddningstransport och dopningseffekter,
utveckla och optimera dopningsprotokoll för konjugerade polymerer och andra organiska halvledare,
korrelera materialkemi och mikrostruktur med elektronisk prestanda,
implementera de framtagna materialen och processerna i funktionella organiska elektroniska komponenter.
Du förväntas också delta aktivt i gruppens vetenskapliga miljö, bidra till handledning av studenter samt samarbeta med nationella och internationella partners.Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Du behöver ha en doktorsexamen i materialvetenskap, kemi, fysik, kemiteknik eller ett närliggande område.
Följande kvalifikationer är särskilt meriterande:
erfarenhet av processning och karakterisering av organiska halvledare,
kunskap om eller praktisk erfarenhet av dopning av organiska halvledare,
erfarenhet av spektroskopiska, strukturella eller elektrokemiska karakteriseringsmetoder,
kunskap om fotokemi, redoxkemi eller fotokatalys,
erfarenhet av komponenttillverkning och testning inom organisk elektronik,
god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift,
förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ i forskningen,
god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta i Organic Nanoelectronics-gruppen inom Laboratory of Organic Electronics (LOE), vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. LOE är en internationellt ledande forskningsmiljö inom organisk och hybrid elektronik och erbjuder en starkt tvärvetenskaplig miljö med gedigen kompetens inom materialvetenskap, komponentfysik, kemi och bioelektronik. Miljön ger tillgång till laboratorier i världsklass och en samarbetsinriktad forskningskultur med starka nationella och internationella nätverk. Läs mer om gruppens och LOE:s forskningsverksamhet här:https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/organic-nanoelectronicshttps://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 29 april 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120047".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Bredgatan 33 (visa karta
)
601 74 NORRKÖPING Kontakt
Simone Fabiano simone.fabiano@liu.se
9842026