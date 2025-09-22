Postdoktor inom in situ sekvenseringsbaserad karakterisering av tumörer
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för för biokemi och biofysik är en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 300 anställda inklusive ~100 doktorander och är engagerad i internationellt mycket erkänd forskning.
Mer information om oss, vänligen besök: https://www.dbb.su.se.
Projektbeskrivning
"Targeted spatial omics" är ett nytt teknologiområde som tillåter profilering av gen- och proteinuttryck med cellulär upplösning i vävnadssnitt från organ eller hela organismer med bevarad morfologisk information. Dessa metoder är mycket kraftfulla men de är komplexa, småskaliga och dyra. För att möjliggöra storskaliga "targeted spatial omics" studier av tex stora samlingar patientmaterial, eller för diagnostik, behövs nya förbättrade metoder. Målet med detta projekt är att utveckla sådan metodik samt tillämpa dem på vävnadsmaterial från huvudsakligen mänskliga tumörer för att bättre förstå immunsystemets roll i dessa.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn skall delta i forskningsprojekt och också aktivt delta och bidra till allmänna gruppaktiviteter och ansvarsområden. Till arbetsuppgiften hör att leda utveckling av nya metoder att analysera immunsystemet med hjälp av sptatiol omics data. Postdoktorn ansvarar för att tolka ISS data och andra spatial omics data.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen skall ha gjort inom ett relevant fält, tex biokemi, bioinformatik eller liknande. Tidigare arbete inom utveckling och tillämpning av analysmetoder för in situ sekvenseringsdata är ett krav, och erfarenhet av att studera TCR diversitet i tumörvävnader starkt meriterande. Kandidaten bör tycka om att lära sig nya metoder och bör kunna visa att denne kan slutföra projekt inom en fastställd tidsram. Utmärkta kunskaper i interpersonella frågor, organisationsförmåga, kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska är nödvändiga. Tonvikten kommer att läggas på ansvarstagande, flexibilitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Nilsson, mailto:mats.nilson@scilifelab.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3405-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för biokemi och biofysik Jobbnummer
9519085