Postdoktor inom hjärntumörforskning och behandlingsresistens
2026-02-05
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Arbetsuppgifter
En postdoktoral tjänst är tillgänglig i Veronica Rendos forskargrupp vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Vi söker en starkt motiverad kandidat med intresse för att studera maligna hjärntumörer, som kan bidra till projekt med fokus på att klarlägga mekanismer bakom behandlingssvar och resistens kopplade till standardbehandlingar och kliniskt relevanta målriktade terapier inom denna sjukdom.
Läs mer om forskargruppen här: http://rendolab.org/
Postdoktorn kommer att genomföra beräkningsbaserade analyser för att undersöka tumörutveckling och behandlingsresistens i tumörprover och cellinjer från vuxna och pediatriska patienter med hjärntumörer. Dessa inkluderar singelcell RNA-, ATAC- och multiomsekvenseringsdata, tillsammans med datasets genererade från cellulära streckkodningsmetoder, epigenetiska profileringsmetoder (t.ex. CUT&RUN) och genome-wide CRISPR-screeningar. I samarbete med neuro-onkologiska forskningsgrupper i Europa och USA kommer postdoktorn dessutom att implementera prediktiva modelleringsmetoder för att kartlägga transkriptionella och epigenetiska egenskaper som kännetecknar tumörceller som utvecklar behandlingsresistens. Den utvalda kandidaten förväntas arbeta i en mycket samarbetsinriktad miljö samt presentera projektets resultat vid vetenskapliga möten och konferenser.
Kvalifikationskrav
• Den sökande måste ha en doktorsexamen (PhD) i beräkningsbiologi, bioinformatik, datavetenskap, maskininlärning, molekylär medicin eller motsvarande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i detsamma. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• Erfarenhet av programmering i R eller Python, statistik samt hantering av stora datamängder.
• Erfarenhet av dataanalys och visualisering.
• Erfarenhet av analys av bulk- och single-cell RNA- och ATAC-seq-data.
• God vana vid att bearbeta och analysera stora bioinformatiska datamängder i en Linux/UNIX-miljö, inklusive användning av high-performance computing (HPC). Kandidaten bör också vara bekant med versionshanteringssystem såsom Git.
• Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av arbete med bulk- och singelcell-dataset från cancerprover, särskilt hjärntumörer, är starkt meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på två år med möjlighet till ett års förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Verónica Rendo, veronica.rendo@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2026, UFV-PA 2026/325
