Postdoktor inom elektrokatalys för hållbar energi- och kemisk omvandling
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06
Projektet fokuserar på elektrokatalys och optimering av elektrolysörsystem för hållbar energi- och kemisk omvandling. Forskningen kommer att omfatta reaktioner såsom CO2-omvandling, vattenklyvning, uppgradering av biomassehärledda molekyler och andra småmolekylära omvandlingar, med målet att utveckla effektiva, selektiva och stabila katalytiska system.
Du kommer att ha en ledande roll i att utveckla forskningsaktiviteter som kopplar samman katalysatordesign, operando-spektroskopisk karakterisering, undersökning av reaktionsmekanismer och optimering av prestanda på enhetsnivå. Arbetet kan omfatta katalysatorsyntes, elektrokemiska tester, produktanalys, operando-spektroskopi, mekanistiska studier och optimering av elektrolysörkonfigurationer.
Du förväntas bedriva självständig och samarbetsinriktad forskning, publicera i sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter, presentera resultat vid internationella konferenser, bidra till samarbeten och delta i handledning av yngre forskare. Du kan även bidra till utvecklingen av nya experimentella plattformar och forskningsinriktningar inom gruppen.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har en doktorsexamen i kemi, materialvetenskap eller ett annat relevant område. Du bör ha en stark forskningsbakgrund inom elektrokemi, elektrokatalys, materialkemi eller ett närliggande område. Anställningen kräver god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att bedriva självständig och samarbetsinriktad forskning och publicera vetenskapliga resultat.
Vi ser också gärna att du har erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av följande områden:
CO2-omvandling, vattenklyvning, uppgradering av biomassa, kvävereduktion eller relaterade elektrokemiska reaktioner
katalysatorsyntes, materialkarakterisering, gränssnittsvetenskap
elektrolysörer, reaktordesign, optimering av elektrokemiska system
operando-spektroskopi, såsom Raman, FTIR, XAS eller andra relaterade tekniker
Dokumenterad erfarenhet av operando-spektroskopi, avancerade elektrokemiska mätningar, design av elektrolysörer eller reaktionsceller, eller mekanistiska studier av katalytiska reaktioner är särskilt meriterande. Erfarenhet av att handleda studenter, utveckla självständiga forskningsidéer eller arbeta i internationella samarbeten är också meriterande.
Du är vetenskapligt nyfiken, kreativ och självmotiverad. Du har god problemlösningsförmåga, ett noggrant och ansvarsfullt förhållningssätt till experimentellt arbete samt förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Du förväntas ta initiativ, bidra till utvecklingen av nya forskningsinriktningar och aktivt delta i forskargruppens vetenskapliga aktiviteter.
Din arbetsplats
Din arbetsplats kommer att vara Lizhou Fans grupp vid https://liu.se/organisation/liu/ifm/mdesign, https://liu.se/organisation/liu/ifm,
Linköpings universitet.
Lizhou Fans grupp arbetar med elektrokatalys, operando-spektroskopi och optimering av elektrolysörsystem för hållbar energiomvandling. Gruppen fokuserar på att förstå och optimera elektrokatalysatorer samt katalytiska system för CO2-omvandling, vattenklyvning, uppgradering av biomassa och andra småmolekylära omvandlingar, med betoning på att koppla katalytiska mekanismer till praktisk prestanda. Gruppen har aktiva samarbeten med ledande internationella forskargrupper inom området.
Avdelningen för materialdesign bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom materialfysik och materialkemi. Avdelningen kombinerar teori och modellering, materialsyntes, karakterisering och egenskapstestning, med särskilt fokus på material för hållbara teknologier. Avdelningen erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö med stark expertis inom materialteori, tunna filmer och nanolaminerade material samt tillämpad elektrokemi.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande. Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 juni 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Biträdande universitetslektor
Lizhou Fan lizhou.fan@liu.se +46 738719262
9894359