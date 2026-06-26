Postdoktor inom digital och hållbar produktionslogistik
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2026-06-26
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, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill bidra till framtidens hållbara och digitaliserade produktionssystem genom forskning i nära samverkan med industrin.
Projektet fokuserar på utvecklingen av digitalt aktiverade och automatiseringsberedda materialflöden inom lager- och internlogistik i läkemedelsindustrin. Målet är att förbättra materialsynlighet, spårbarhet och informationshantering för att skapa mer effektiva, resilienta och hållbara produktionssystem.
Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att arbeta i gränslandet mellan akademi och industri genom nära samarbete med AstraZeneca. Forskningen omfattar utveckling av designriktlinjer för automatiseringsklar produktionslogistik, standardiserade informationsflöden och framtida logistiklösningar i verkliga produktionsmiljöer. Tjänsten innebär att bedriva empirisk forskning på plats hos AstraZeneca i Södertälje, publicera i ledande vetenskapliga tidskrifter och utveckla nya forskningsinitiativ tillsammans med en stark forskargrupp på KTH och industriella partners.
Denna tjänst är en del av KTH:s satsning PROCEED för forskningsverksamhet i Södertälje, vilket ger en unik möjlighet för forskningssamverkan med Traton/Scania och AstraZeneca. För att möjliggöra nära samarbete och samverkan ingår regelbunden fysisk närvaro i Södertälje som en viktig del av tjänsten. Tjänsten erbjuder goda möjligheter att bygga ett starkt internationellt nätverk, utveckla egen forskning och bidra till industrins gröna omställning.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom industriteknik, produktionsteknik, maskinteknik, tillverkning, logistik eller ett relaterat område. Detta behörighetskrav måste vara uppfyllt senast när anställningsbeslutet fattas.
Publikationer i vetenskapligt granskade tidskrifter relevanta för tjänsten.
Samarbetsförmåga och social förmåga att utveckla idéer tillsammans och arbeta med industriella och akademiska partners.
Förmåga att utföra arbete på två platser: AstraZenecas anläggning i Södertälje och KTH:s campus i centrala Stockholm.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Erfarenhet av kvalitativ forskning och industriellt samarbete.
Förtrogenhet med produktionssystem, intern logistik eller lagerdrift.
Kunskap om MES, WMS, ERP-system eller industriell automationsteknik är meriterande.
Förmåga att arbeta tillsammans och kritiskt reflektera över sitt eget arbete.
Engagemang för och medvetenhet om jämställdhet, mångfald och lika möjligheter.
Kunskaper i svenska är meriterande, eftersom samarbetet på plats hos företaget stärks av att kunna kommunicera på svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Personligt brev.
En kortfattad forskningsbeskrivning (högst 2 sidor) som redogör för din lämplighet för projektet, dina forskningsintressen och hur du skulle bidra till projektets mål.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk.
Kontaktuppgifter till minst två akademiska referenser.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 68 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Magnus Wiktorsson magwik@kth.se Jobbnummer
9980311