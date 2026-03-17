Postdoktor inom civil användning av drönare inom transportsektorn
2026-03-17
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Flexibelt arbetssätt
Energi- och transportsystemet står inför stora förändringar.
Det pågår en stor energiomställning i samhället vilket förutspås ge en allt högre elanvändning i Sverige. Detta påverkar samtliga samhällssektorer och inte minst transportsektorn. Svenska små och medelstora företag står för en stor del av antalet arbetstillfällen i Sverige och samtidigt en del av ekonomin som är mer utsatt för yttre störningar såsom högre energipriser än större företag med större kapacitet och resurser att hantera störningar. Nya sätt att transportera gods och som kan minska kostnaderna inkluderar ellastbilar, biogasdrivna tunga lastbilar och drönare. Forskning kring inte minst civil användning av drönare är ännu i sin linda men spås få en stor effekt framgent om det slår igenom.
Inom ramen för anställningen ämnar detta område studeras utifrån hur svenska små och medelstora transportföretag med stöd av bl.a. offentlig sektor och inte minst stadsplanering som inkluderar det undre luftrummet, kan agera, för att möjliggöra en kostnadseffektiv användning av civila drönare för godstransporter. Projektet ska undersöka de tekniska, organisatoriska och policy-mässiga utmaningarna för civil användning av drönare för sista milen transport, inom främst små och medelstora industriföretag, och beforska möjliga former av nya stöd, policylandskapsförändändringar etc., som dessa företag är i behov av.
Som postdoktor kommer du att ingå i det nationella kompetenscentret Resilient och samverka med andra doktorander, företag och andra aktörer i en tvärvetenskaplig miljö. Projektet kommer ha ett nära samarbete med såväl företag som offentlig sektor.
Som postdoktor ägnar du dig främst åt forskning. I ditt arbete kan det även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 % av heltid. Kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen inom området energisystem med specialisering inom civil applicering av drönare eller motsvarande senast vid ansökningstidens utgång.
Du har kompetens inom energisystemområdet med inriktning mot civil användning av drönare för godstransport, eller har kompetens som anknyter till detta område. Du har också ett genuint intresse för energifrågor generellt, och ser energifrågan som en viktig del i den pågående omställningen till minskat fossilberoende.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper såsom, samarbetsförmåga, självständighet, initiativförmåga, integritet, ansvarstagande, lyhördhet och öppenhet.
God förmåga att uttrycka sig på engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Anställningsvillkor
Du anställs på två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. I övrigt se "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" (förnyat 2022-02-01). Kontaktuppgifter för detta jobb
Mathias Cehlin
Avdelningschef
Telefonnummer: 072-299 53 52mathias.cehlin@hig.se
Patrik Thollander
Projektansvarig
Telefonnummer: 0703881579patrik.thollander@hig.se
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.
