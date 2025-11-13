Postdoktor inom beräkningskosmologi och maskininlärning
Stockholms Universitet / Fysikjobb / Stockholm Visa alla fysikjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Fysikum är en av de största institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten och bedriver ett brett spektrum av grundforskning inom både experimentell och teoretisk fysik.
Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 är doktorander. Många av medarbetarna är internationellt rekryterade. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum, som förutom Fysikum även rymmer Institutionen för astronomi, Fysikinstitutionerna vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt Nordiska institutet för teoretisk fysik (Nordita). Du kan läsa mer om oss här: Fysikum.
Fysikum och Stockholms universitet är anslutna till Stockholm Dual Career Network (SDCN), som erbjuder stöd till medföljande partners genom professionella evenemang, karriärrådgivning och hjälp med att bygga ett socialt nätverk i sin nya hemstad, https://www.sdcn.se/.
Projektbeskrivning
Vi söker en person som vill bidra till Manticore Digital Twin of the Universe-programmet genom att utveckla och tillämpa avancerade beräkningsmetoder för att studera den kosmiska strukturen. Projektet finansieras av ett anslag från Simons Foundation och är en del av det internationella samarbetet Learning the Universe (www.learning-the-universe.org), som utvecklar banbrytande tekniker för att rekonstruera universums begynnelsevillkor och testa grundläggande fysik med nuvarande och kommande kosmologiska kartläggningar.
Möjliga forskningsinriktningar inkluderar, men är inte begränsade till:
Fältbaserad inferens och generativ modellering av storskalig kosmisk struktur.
Simulationsbaserad inferens, numeriska simuleringar och neurala emulatorer för accelererad framåtriktad modellering.
Avancerade dataintensiva maskininlärnings- och AI-tekniker för analys av observationsdata.
Tillämpningar på stora internationella kartläggningar, inklusive LSST (Rubin Observatory), Euclid och ZTF.
Kandidaten kommer att ansluta sig till Simons Collaboration, med möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete med forskare vid deltagande institutioner: Columbia University, Lawrence Berkeley National Lab, Harvard University, Flatiron Institute, Institut Astrophysique de Paris, Université de Montréal, Princeton University, Carnegie Mellon University och MPA Garching.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär forskning med fokus på att utveckla och tillämpa avancerade metoder inom maskininlärning, datavetenskap och beräkningsfysik för att studera universums storskaliga struktur med hjälp av kosmologiska observationsdata.
Postdoktorer vid Oskar Klein Centre (OKC) uppmuntras och får stöd att leda framstående forskningsprojekt inom stora internationella samarbeten samt att bidra till det bredare vetenskapliga samfundet genom utveckling av innovativa metoder, analys av observationsdata och tvärvetenskapliga samarbeten.
Kandidaten är välkomna att delta i pågående verksamheter inom de observations- och experimentprogram som bedrivs vid OKC (t.ex. DESC/LSST, ZTF, LS4, LHC/ATLAS, ALPHA-axionexperimentet), samt inom kosmologiska och astropartikelsimuleringar, BORG-ramverket för fältbaserad inferens och Manticore Digital Twin of the Universe-programmet.
Anställningen kan även innebära internationella resor till samarbetspartners i Europa och USA. Sökande med bakgrund inom kosmologi, statistisk inferens, maskininlärning, numeriska simuleringar eller närliggande områden uppmuntras att söka.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid forskningskompetens inom astrofysik och kosmologi, programmering samt maskininlärning.
Anställningen kräver också god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Du får möjlighet att arbeta med spjutspetsforskning inom kosmologi, astrofysik och maskininlärning. Du blir en del av Oskar Klein Centre, som samlar över hundra forskare och deltar i internationella samarbeten med ledande institutioner världen över.
Vi erbjuder en stimulerande och kreativ forskningsmiljö, professionell utveckling genom seminarier, konferenser och workshops samt utmärkta möjligheter till nätverkande inom det globala forskarsamhället. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor, Jens Jasche, tfn 08-5537 8037, jens.jasche@fysik.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4045-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Fysikum Jobbnummer
9603606