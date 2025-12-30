Postdoktor industriell teknik, hållbar omställning av livsmedelssystemet
Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik / Civilingenjörsjobb / Uppsala Visa alla civilingenjörsjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Postdoktor inom industriell teknik, med inriktning på hållbar omställning av livsmedelssystemet
Vill du arbeta med omställningen av livsmedelssystemet, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Industriell teknik, Kvalitetsteknik, samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ca 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/.
Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala.
Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. För mer information, se https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/avdelningen-for-industriell-teknik.
Livsmedelssystemet står inför stora utmaningar, men också stora möjligheter. Utmaningarna, på många nivåer, kan inte hanteras med gamla lösningar utan kräver interaktion. Möjligheterna består i att bidra med lösningar inom livsmedelsproduktion för att möta FNs hållbarhetsmål och bidra till hållbar konsumtion, för vår egen hälsa och för en hållbar värld. Här kan Sveriges livsmedelssystem göra skillnad, men då måste vi agera kraftfullt och tillsammans. Samtidigt är det viktigt att ha ett reflexivt och kritiskt förhållningssätt till omställningsinitiativ för att säkerställa att omställningen sker på ett inkluderande sätt och med hänsyn tagen till alla relevanta intressenter.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning och upp till 20 procent undervisning. Det innebär att du bidrar till genomförandet och utvecklingen av den forskning som bedrivs inom området, samt utvecklar nya idéer och forskningsinriktningar. I arbetet ingår bland annat att
- initiera, leda och bidra till samtliga steg i forskningsprocessen, inklusive ansökningar till externa finansiärer, planering och utformning av studier, formulering av forskningsfrågor, kvalitativ datainsamling och analys samt författande av vetenskapliga artiklar,
- bidra till utvecklingen av ämnesområdet via deltagande i interna och externa seminarier, workshops och konferenser samt
- bidra till den administration som ovanstående innebär.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i industriell teknik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i industriell teknik. Examen ska vara uppfylld senast vid den tidpunkt då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Erfarenhet av och kunskap om kvalitativa forskningsmetoder. En god förståelse för livsmedelssystemet och dess aktörer samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig svenska och engelska. Tidigare forskning inom hållbar omställning av livsmedelssystemet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är kunskaper inom kritiska perspektiv på hållbar omställning, samt publikationer i högt rankade tidskrifter. Även meriterande är bevisad förmåga att samförfatta vetenskapliga artiklar, söka och erhålla forskningsmedel, samt god muntlig och skriftlig kommunikations- och presentationsförmåga.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Thomas Lennerfors, +46(0)701679553, thomas.lennerfors@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2026, UFV-PA 2025/4063.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/4063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik Jobbnummer
9666543