Postdoktor i vertebratpaleontologi vid enheten för Paleobiologi
Naturhistoriska Riksmuseet / Geologjobb / Stockholm
2025-08-26
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum. Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.
Enheten för paleobiologi (PAL) är en av museets fem forskningsenheter med drygt 20 anställda. Här finns ett internationellt team av forskare som driver externt och internt finansierade projekt i nationella och internationella forskningssamarbeten, leder och stödjer infrastrukturprojekt, samt handleder doktorander och postdoktorer. Enhetens personal förvaltar och utökar kontinuerligt de stora paleontologiska samlingarna (över 2 miljoner föremål), vilka används av såväl museets egna forskare, som av externa gäster (svenska och internationella). Forskning vid Enheten för paleobiologi fokuserar på biodiversitet, evolution, morfologi, taxonomi, fylogeni och biogeografi inom ett stort antal olika fossila djur- och växtgrupper. Enheten erbjuder ett brett utbud av analytiska faciliteter, inklusive nyligen renoverade laboratorier för tunnslipsberedning, syraetsning, mikroskopi och tomografisk analys.
Vi söker nu en postdoktoral forskare för ett tvåårigt projekt som behandlar marina reptiler och dess ekosystem med fokus på bergarter från kritatid i södra Sverige. Projektet är en del av en strategisk forskningssatsning vid enheten med fokus på skandinaviska mesozoiska ekosystem, massutdöenden och klimatförändringar.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Forskningsuppgifterna kommer att omfatta studier av fossila mosasaurier, svanödlor, marina krokodiler och havssköldpaddor. Vårt mål är att integrera fylogenetiska, morfometriska och isotopiska analyser för att rekonstruera dynamiken i klimatstyrda ekosystem.
Du bland annat arbeta med
* Osteologiska och morfometriska analyser av marina reptilfossil från södra Sverige
* Isotopanalyser i samarbete med NORDSIM
* Datainsamling, analys, publicering och presentation i samarbete med mentorer och externa samarbetspartners
* Museisamlingar och utåtriktat arbete i samarbete med den publika avdelningen (upp till 10% heltid). Det primära källmaterialet kommer att hämtas från museisamlingarna
Fältarbete kan ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* Doktorsexamen i paleobiologi eller närliggande ämne
* Kunskap om vertebratpaleontologi
* Expertkunskap i akvatisk reptilosteologi och paleobiologi
* Kunskaper i muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska
* Dokumenterad erfarenhet av fylogenetiska data och analyser
* Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig publicering och presentation
Det är meriterande om du även har
* Dokumenterad erfarenhet av 2D/3D geometriska morfometriska data och analyser
* Dokumenterad erfarenhet av paleoekologiska / paleobiogeografiska data och analyser
* Dokumenterad erfarenhet av isotopanalyser och data
Som person behöver du vara strukturerad, noggrann samt ha förmåga att arbeta självständigt.
ÖVRIGT
Din ansökan ska bestå av
* CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap
* Kopia av examensbevis för doktorandstudier
* Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max 1 A4-sida.
Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
