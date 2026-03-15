Postdoktor i tvåspråkighet med inriktning mot interaktion och lärande
Stockholms Universitet / Samhällsvetarjobb / Stockholm Visa alla samhällsvetarjobb i Stockholm
2026-03-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för svenska och flerspråkighet är en av de största institutionerna inom den humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet med ca.
140 anställda och drygt 5000 studenter per läsår.https://www.su.se/enheter/centrum-for-tvasprakighetsforskning
är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet och utgör en bred bas för teoretisk och praktisk forskning med syfte att öka förståelsen och kunskapen om två- och flerspråkighet. Centret är en tvärspråklig och tvärvetenskaplig enhet inom humanistiska fakultetens språkvetenskapliga sektion vid Stockholms universitet. Centrets forskning täcker psykolingvistiska, utbildningsrelaterade, språkstrukturella, sociolingvistiska, interaktionella och neurokognitiva aspekter av två-och flerspråkighet.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-svenska-och-flersprakighet/.
Projektbeskrivning
Postdoktorn ska bedriva forskning inom ramen för projektet "https://docs.google.com/document/d/1ALNM2oLqLeOdvIw8LEuI1Bmr_oC909PqadpGxyOBq-U/edit?tab=t.0"
som finansieras av the Swiss National Science Foundation (dnr 10.005.589) under 2026-2030. Projektet utförs i samarbete med universitetet i Neuchâtel och kommer utgöras av en forskargrupp bestående av två postdoktorer och två doktorander (en av varje i respektive land) under ledning av docent Klara Skogmyr Marian och professor Simona Pekarek Doehler. En sammanfattning av projektet finns här: https://data.snf.ch/grants/grant/10005589.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas att tillsammans med projektledarna bedriva forskning inom den ovan specificerade ramen samt självständigt och tillsammans med projektledarna publicera sina forskningsresultat i ledande internationella tidskrifter.
Särskilda arbetsuppgifter och ansvarsområden inkluderar att koordinera datainsamling i samarbete med doktorand och ev. forskningsassistent och att samla in och analysera interaktionsdata på svenska som andraspråk ur ett longitudinellt och multimodalt perspektiv. Postdoktorn ska helst även utföra jämförande analyser med liknande existerande interaktionsdata på franska som andraspråk. I arbetsuppgifterna ingår även att regelbundet rapportera pågående datainsamling och dataanalyser samt att tillsammans med postdoktorn i Schweiz organisera arbetsmöten och workshops.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och att den sökande har bedrivit forskning inom interaktion, multimodalitet, andraspråksinlärning och/eller angränsande områden.
Särskild vikt läggs vid:
- akademisk excellens
- tidigare eller nuvarande specialisering inom områden såsom multimodal interaktionsanalys, samtalsanalys, interaktionell lingvistik, andraspråksinlärning
- dokumenterad skicklighet i samtalsanalys och/eller interaktionell lingvistik
- kunskaper i svenska språket
Krav på kvalifikationer och erfarenheter:
- omfattande arbete med insamling och analys av (multimodal) interaktionsdata
- förmåga att arbeta självständigt inom fältet och att sköta arbetsuppgifter effektivt och enligt tidtabell
- goda kommunikativa och sociala färdigheter
- avancerad behärskning av svenska och engelska i tal och skrift
Önskvärda kvalifikationer och erfarenheter:
- kunskap och erfarenhet av analys av andraspråksinteraktion
- kunskap och erfarenhet av användning av verktyg för automatisk extraktion eller korpuslingvistiska verktyg (t.ex. AntConc)
- färdighet i franska
Om anställningen
Anställningen avser 80 % och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 september 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Klara Skogmyr Marian, universitetslektor och projektledare, mailto:klara.skogmyr-marian@su.se
. Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för Centrum för tvåspråkighetsforskning, professor Niclas Abrahamsson, mailto:niclas.abrahamsson@biling.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0900-26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Institutionen för svenska och flerspråkighet
9798098