Postdoktor i teknik och samhälle - AI och välfärdsstaten
2026-04-30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Denna tvååriga postdoktorsanställning kommer att ingå i WASP-HS-forskningsklustret AI-välfärdsstaten. Detta kluster spänner över flera universitet och samhällsvetenskapliga discipliner och leds av forskare vid Lunds universitet, Karlstads universitet och Södertörns högskola.
Postdoktorn kommer främst att arbeta i forskargruppen AI och samhälle, som leds av Stefan Larsson vid LTH i Lund. Gruppen fokuserar på samhällsvetenskapliga men multidisciplinära frågor kopplade till AI. Den samarbetar över flera fakulteter vid Lunds universitet, bl.a. medicin, juridik, samhällsvetenskap och humaniora, men också med forskningsmiljöer i t.ex. Finland, Brasilien, Italien och Japan.
Anställningen och klustret är del av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanity and Society (WASP-HS), som är ett nationellt forskningsprogram i Sverige. Visionen för WASP-HS är att främja ny interdisciplinär kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och deras påverkan på mänsklig och samhällelig utveckling. WASP-HS möjliggör banbrytande forskning, expertis och kompetensbyggande inom humaniora och samhällsvetenskap.
Ämnet handlar om konsekvenser av att införa AI och automation inom välfärd och offentlig förvaltning, och styrningen av den användningen.
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Postdoktorn kommer att bidra till forskningsklustret genom ett väldefinierat underprojekt som formuleras i samråd med projektledarna. Projektet ska främst rikta sig mot svenska eller nordiska välfärdssystem och kan innehålla jämförelser mellan nordiska länder, eller involvera t.ex. Japan.
Det femåriga WASP-HS klustret startade hösten 2025. Klustret utvecklar teoretisk och empirisk kunskap om framväxande AI-sårbarheter, vilket rör både styrningsfrågor/governance, vilka föreställningsvärldar som uttrycks kopplat till tekniken, och vilka praktiker som växer fram i dess kölvatten.
Empirisk datainsamling, t.ex., analys av policydokument, intervjuer med intressenter, deltagarobservation och/eller litteraturstudier.
Presentationer vid seminarier och konferenser, t.ex., internationella eller nordiska konferenser, WASP-HS och andra svenska forskningsmiljöer, och inom klustret och forskargruppen.
Författandet av vetenskapliga artiklar på engelska och möjligen även rapporter eller kortare tillgängliga texter på engelska, svenska eller annat relevant skandinaviskt språk.
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och svenska, eller annat skandinaviskt språk.
Visade kunskaper och erfarenheter av samhällsvetenskapliga metoder.
God kommunikationsförmåga.
Förmåga att arbeta självständigt i interdisciplinära projekt, planera och leverera över tid.
Erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning inom relevanta discipliner, t.ex. science and technology studies, rättssociologi, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller sociologi.
Erfarenhet av forskning om hur AI, algoritmer, data eller automation påverkar offentlig sektor, från ett kritiskt perspektiv.
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Relevanta vetenskapliga publikationer.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Start i september 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Ansökan ska skrivas på ett skandinaviskt språk eller engelska och ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din studiebakgrund.
Ansökan görs via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
