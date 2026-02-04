Postdoktor i systemteknik (inriktning marin teknik och autonoma farkoster)
2026-02-04
Blekinge Tekniska Högskola är en plats för nyfikenhet och uppfinningsrikedom med campus mitt i den blekingska skärgården. Här erbjuder vi utbildning från grundnivå- till doktorsexamen och bedriver tillämpad forskning i världsklass. Vi förändrar och gör skillnad. Vill du bli en av oss?Den här tjänsten är en del utav BTH:s marintekniska satsning, i samarbete med företag och samhälle i Karlskrona. Forskningen bedrivs i ämnet systemteknik vid fakulteten för teknikvetenskaper vid institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN) i nära samarbete med Marine Technology Center of Sweden, MTC.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Forskningen omfattar autonoma farkoster, både under och på vatten, som arbetar individuellt eller i svärm (grupp). Fokus ligger på reglerteknik, sensor- och kommunikationssystem, samt utveckling av teknik för autonoma farkoster i marina miljöer. Arbetet innebär både simulering och praktisk testning av autonoma system, inklusive samordnad uppdragsplanering.
Arbetet innefattar även planering och genomförande av forskning och försök, byggande av försöksuppställningar och prototyper, mätning och analys samt dokumentation av resultat i vetenskapliga publikationer och presentation på konferenser. Postdoktorn förväntas vara en aktiv deltagare i forskningsgruppen inom systemteknik och utgöra kunskapsstöd relaterat till marina projekt. I anställningen ingår i huvudsak forskning och utveckling (minst 80%) som till stor del genomförs i nära samarbete med företag och myndigheter. Undervisning och/eller annat institutionsarbete kan ingå med upp till 20%. Institutionen för matematik och naturvetenskap är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Undervisning bedrivs inom elektroteknik, signalbehandling, reglerteknik, matematik, fysik och kemi. Civilingenjörsprogrammet i marin teknik ligger inom institutionens ansvarsområde.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s "Riktlinjer för anställning och befordran av lärare och utnämning till docent", som finns på https://www.bth.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.
Anställningen kräver behörighet att arbeta med säkerhetsklassade data. Säkerhetsprövning kan komma att genomföras på vald kandidat.
Meriterande kompetenser och erfarenheter
Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
• Doktorsexamen i reglerteknik, systemteknik, elektroteknik, signalbehandling, teknisk fysik, teknisk matematik, marin teknik eller motsvarande.
• Djupa kunskaper i reglerteknik, signalbehandling, systemteknik och autonoma system. Erfarenhet av programmering och sensorintegration för reglering av autonoma farkoster anses vara meriterande.
• Erfarenhet av forskning och utveckling inom industriella (såväl civila som militära) tillämpningsområden, särskilt inom autonoma marina farkoster.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, på svenska och engelska.
• God förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.
Tjänstgöringsomfattning: 100%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 2-3 år med möjlighet till förlängning. Den totala anställningstiden får dock inte överstiga 3 år.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25.
Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.
BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.
Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), http://www.bth.se
Universitetslektor
Carolina Bergeling carolina.bergeling@bth.se +46455385586
