Postdoktor i statsvetenskap med inriktning mot komparativ survey-metodologi
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Statsvetenskapliga institutionen är en internationell akademisk miljö som välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Vår forskning handlar om ämnen såsom politiska institutioner, val, opinion och demokrati, internationell och europeisk politik, miljöpolitik, korruption och politiska idéer. Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet rankas som den främsta i Sverige och en av de 10-15 främsta i Europa inom sitt ämnesområde, enligt den globala Shanghai-rankningen av akademiska ämnen för 2024. Vi anordnar årligen ett stort antal forskningsseminarier och workshops inom institutionens olika forskningsområden. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss, och vi är ungefär 170 anställda.
Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se.
Beskrivning av projektet
Statsvetenskapliga institutionen söker nu en postdoktor med placering vid Varieties of Democracy Institute och Governance and Local Development Institute. Anställningen är på heltid i 2 år. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
V-Dem: V-Dem-datasetet består av 15 tematiska enkäter, varav många utvecklades för över ett decennium sedan och därefter successivt har byggts ut. Den anställde kommer att leda systematiska valideringsstudier av befintliga enkätfrågor inom V-Dem, utveckla och testa reviderade frågor där det är lämpligt samt utforma studier för att analysera modeeffekter kopplade till digital enkätadministration. Arbetet bidrar till att förbättra datakvalitet och jämförbarhet mellan V-Dems tematiska enkäter och landenheter, samt till den metodologiska utvecklingen inom V-Dems surveyverksamhet.
GLD: Enkäten Local Governance Process Indicators, LGPI, är en storskalig befolkningsundersökning som syftar till att fånga lokala styrningsprocesser på ett sätt som är förankrat i lokala förhållanden och samtidigt globalt jämförbart. Detta dubbla syfte medför metodologiska utmaningar kopplade till frågeformulering, val av svarsskalor och enkätläge. Den anställde kommer att leda valideringsanalyser med hjälp av LGPI 2026 års data, föreslå och testa revideringar av enkätfrågor vid behov samt hantera öppna metodfrågor relaterade till digitalt enkätgenomförande.
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesbeskrivning
Statsvetenskap är studiet av politik.
• Komparativ surveymetodologi
• Utformning, utvärdering och testning av enkäter (QDET)
• Validering av surveydata och indikatorer
Anställning
Tidsbegränsad anställning på 2 år, med möjlighet till förlängning upp till 3 år. Omfattning är på heltid (100%) med placering vid Statsvetenskapliga institutionen. Tillträde så snart som möjligt.
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ber dig skriva din ansökan på engelska då den kommer att granskas av engelskspråkig personal.
Ansökan ska innehålla:
• Ett ansökningsbrev (max 2 sidor) som beskriver hur din forskningsagenda kan bidra till forskningsprojektet och hur du möter kriterierna ovan.
• ett CV (inklusive publikationer)
• ett exempel på uppsats/publikation
• en lista med tre eller fler referenser som kan kontaktas för rekommendationsbrev.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-01
