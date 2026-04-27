Postdoktor i sömn och dygnsrytm i kognition och beteende
Stockholms Universitet / Samhällsvetarjobb / Stockholm Visa alla samhällsvetarjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Psykologiska institutionen är en kreativ och internationell arbetsplats för utbildning och forskning med ca 200 anställda. Över 1000 personer studerar på våra olika utbildningar, på allt från grundnivå till forskarnivå, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram och specialistutbildningar. Vi bedriver också mycket framgångsrik forskning inom flera områden, bland annat inom arbets- och organisationspsykologi, psykofysik och perception, stress, biologisk psykologi, klinisk psykologi, kognition, socialpsykologi och utvecklingspsykologi. Institutionen har en egen psykologisk klinik för forskning och utbildning med ca 4000 besök per år.
Mer information om oss finns på: Psykologiska institutionen.
Postdoktoranställningen är placerad i en forskargrupp ledd av docent Leonie Balter, som studerar hur sömn och kronobiologiska processer påverkar kognition, motivation och psykisk hälsa. Gruppen integrerar kognitiv neurovetenskap och kronobiologi och använder både teori- och datadrivna angreppssätt för att förstå individuella skillnader och temporala processer i hjärnans funktion och beteende. Vår forskning omfattar både experimentella paradigm och data som samlats in i människors vardagsmiljö. Ett långsiktigt mål med vår forskning är att ta fram kunskap inom "kronomedicin", där kunskap om tid och biologiska rytmer används för att förbättra behandlingars effekt och minska biverkningar.
Vi söker nu en postdoktor som är intresserad och starkt motiverad att aktivt bidra till denna forskning.
Projektbeskrivning
Postdoktoranställningen innebär arbete med forskning som undersöker hur dygnsrytmer påverkar kognitiv funktion och psykisk hälsa, med relevans för digitala beteenden och neuropsykiatriska tillstånd som ADHD. Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen av sömn- och kronobiologiska mekanismer som dynamiska och multidimensionella processer, och hur de samverkar med hjärnans funktion, beteende och behandlingsresponser. En central del av forskningen blir att undersöka hur endogena dygnsrytmer påverkar kognitiv funktion och symtom, samt hur dessa samband varierar över dygnet och hur det skiljer mellan individer. Anställningen är även kopplad till forskning om hur digitala beteenden relaterar till kognition och dopaminrelaterade processer.
Den ideala kandidaten trivs med att arbeta med stora och komplexa dataset, bedriva forskning och datainsamling på ett noggrant och ansvarsfullt sätt, samt uppvisar nyfikenhet och innovativt tänkande. Ett starkt intresse för kognitiv neurovetenskap, psykologi, sömn- och dygnsrytmprocesser och/eller temporala processer i beteende och psykisk hälsa förutsätts, såväl som för projektledning. Anställningen ger möjlighet att ta ansvar för forskningsprojekt samt att påverka pågående och framtida projekt inom en tvärvetenskaplig och samarbetsinriktad forskningsmiljö.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar följande arbetsuppgifter:
Planera, designa och genomföra datainsamlingar, inklusive samordning av rekrytering av deltagare och datainsamling.
Analysera stora och longitudinella dataset med hjälp av avancerade statistiska metoder.
Integrera multimodala data (med subjektiva, beteendemässiga, kognitiva, biologiska, neurala och digitala mått).
Ansvara för manusförfattande och publicering i internationella peer review-granskade tidskrifter.
Aktivt deltagande i utveckling av forskningsprojekt.
Presentera forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser och seminarier.
Medverka i handledning av studenter.
Bidra till en kollegial och stödjande forskningsmiljö.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
BedömningsgrunderDet är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Dessutom har den ideala postdoktorkandidaten:
Mycket god förmåga att samordna och leda forskningsprojekt.
Erfarenhet av tidsserieanalys, longitudinell dataanalys och/eller maskininlärningsmetoder.
Erfarenhet av kronobiologi, inklusive protokoll såsom constant routine eller forced desynchrony.
Villighet att arbeta nätter och helger i samband med sömnlaboratoriestudier.
Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska.
Meriterande är:
Erfarenhet av experience sampling-metoder, bärbara sensorer och/eller mobil och digital datainsamling.
Erfarenhet av neuroimaging såsom PET, fMRI, EEG eller eye-tracking.
Om anställningenAnställningen avser heltid under två år, med möjlighet till förlängning vid särskilda skäl. Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuderHos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city. Psykologiska institutionen bedriver sin verksamhet på campus Albano.
KontaktUpplysningar om anställningen lämnas av docent Leonie Balter, leonie.balter@su.se
.
AnsökanDu söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Psykologiska institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykologiska institutionen Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
9877164