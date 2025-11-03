Postdoktor i social-ekologiska system och naturkapital
Stockholms Universitet / Samhällsvetarjobb / Stockholm Visa alla samhällsvetarjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet.
Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 160 medarbetare.
Mer information om oss finns på: https://www.stockholmresilience.org/
Denna anställning erbjuder en unik möjlighet att bedriva platsbaserad forskning med global betydelse. Du blir del av ett dynamiskt och tvärvetenskapligt team som samarbetar med Stanford Universitys Natural Capital Project (NatCap) inom ramen för ett banbrytande forskningsinitiativ finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och det Mistra-finansierade forskningsprogrammet Finance to Revive Biodiversity (FinBio) (https://finbio.org//).
FinBio syftar till att integrera biologisk mångfald och naturrelaterade risker i beslutsfattande inom finanssektorn - från reglering till investeringsbeslut.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att bedriva forskning med fokus på att utveckla ett öppet, interaktivt verktyg - Regime Shift Explorer - för att kartlägga risken för regimskiften i världens ekosystem.
Arbetet omfattar att:
- kombinera befintlig kunskap om regimskiften (såsom i Regime Shift Database) med globala sociala och ekologiska data
- bidra till design och implementering av den interaktiva webbplattformen så att den förmedlar tydlig och användbar information om regimskiftesrisker och strategier för att stärka resiliens
- samarbeta med forskare vid SRC och NatCap för att koppla Regime Shift Explorer till finansiella beslutsprocesser, exempelvis vid investeringsscreening
- publicera forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och bidra till dialog med beslutsfattare och intressenter som kan använda verktyget inom forskning, policy och finans.
Anställningen är placerad vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, med planerade forskningsbesök vid Natural Capital Project vid Stanford University.
Du kommer att arbeta under handledning av professor Garry D. Peterson (SRC), dr. Megan Meacham (SRC), dr. Juan Rocha (SRC) och dr. Tong Wu (Stanford), som har gedigen erfarenhet av forskning kring regimskiften, ekosystemtjänster och kopplingar mellan ekologi och finans.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Vi söker en kandidat som har:
- erfarenhet av empirisk analys av social-ekologiska system (erfarenhet av ekosystemtjänstbedömning och värdering är meriterande)
- goda färdigheter i geokomputation och programmering i t.ex. R, Julia eller Python
- dokumenterad erfarenhet av databehandling och datahantering
- förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt och erfarenhet av arbete med forskare från olika discipliner
- förmåga att kommunicera forskningsidéer och resultat samt intresse för samverkan med aktörer utanför akademin
- mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Vi söker en forskare som trivs i en internationell, dynamisk miljö, är ansvarstagande, samarbetsinriktad och bidrar aktivt till forskargruppens arbete.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Garry D. Peterson, tfn 08-674 77 42, mailto:garry.petersson@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3931-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Stockholm Resilience Centre Jobbnummer
9586656