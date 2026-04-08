Postdoktor I Robotik Och Artificiell Intelligens Wasp
2026-04-08
Vi söker en postdoktor inom robotik och artificiell intelligens (RAI) (https://www.fieldrobotics.eu/)
vid Institutionen system- och rymdteknik som en del av det nationella forskningsprogrammet WASP.
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle. Läs mer: https://wasp-sweden.org/
Du kommer att vara en del av forskargruppen för robotik och artificiell intelligens. För mer information https://www.ltu.se/research/subjects/RoboticsAI
(https://www.ltu.se/robotics).
Du får möjlighet att samarbeta med det starka tvärvetenskapliga och internationella professionella nätverket mellan forskare och industri som är kopplat till WASP.
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska gapet mellan teori och verklighet, samtidigt som teamet har en stark expertis inom fältrobotik. RAI-teamet bedriver grundläggande och principstyrd forskning inom alla aspekter av robotik, med ett starkt europeiskt och nationellt deltagande i flera FoU&I-projekt. RAI har deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet, lett av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/).
Vi fokuserar på viktiga tillämpningsområden, inklusive robotik för gruvdrift, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, autonomi för rymdrobotik och sök- och räddningsoperationer med flera robotar.
De karakteristiska forskningsområdena kommer att fokusera på följande nyckelområden, där ett bevis på tidigare arbete med experimentellt verifierade resultat är nödvändigt:
Distribuerad robotisk autonomi för förkroppsligad intelligens
Datadriven och inlärningsbaserad styrning
Decentraliserat beslutsfattande och distribuerad optimering
Planering i övertygelseutrymme och osäkerhetsmedveten planering
Neuro-symboliskt och kontextmedvetet resonemang för robotik
Meta-inlärning för adaptiv koordination

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en postdoktor omfattar främst forskning. Du kommer att genomföra forskning med betydande experimentella komponenter som bör publiceras i internationella, peer-reviewed tidskrifter och vid stora konferenser. Tjänsten inkluderar handledning av doktorand- och masterstudenter, undervisning samt stöd i att anskaffa medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansieringsmyndigheter/råd, EU:s ramprogram eller industrin. Kvalifikationer
För att vara berättigad till anställning som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som är likvärdig med en doktorsexamen i reglerteknik, automatisk reglering eller ett relaterat ämnesområde. En doktorsexamen som har tilldelats högst tre år före ansökningsdeadline ger en användbar kvalifikation. Kandidater som har tilldelats en doktorsexamen tidigare kan också beaktas om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad tjänstledighet.
Forskningsuppgifterna kräver en solid matematisk bakgrund med beprövade avancerade experimentella färdigheter och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C++, ROS, Matlab, Python etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten under verkliga driftsförhållanden, med ett tillvägagångssätt för att överbrygga gapet mellan ren teori och experimentella verifieringar. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, och därmed ha utmärkta kunskaper i engelska. Erfarenhet inom fältrobotik och verklighetstestad experimentering kommer att värderas högt som en merit.
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år.
Tjänstgöringsort Luleå. Tänkt tillträde: 01 augusti, 2026
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-49 1298, geonik@ltu.se
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se
Vi föredrar att du ansöker om denna tjänst genom att klicka på ansök-knappen nedan. Ansökan bör innehålla ett CV med en fullständig beskrivning av alla vetenskapliga meriter och publikationer för kandidaten, ett motivationsbrev, en forskningsplan med beskrivning av forskningsområdena, en lista över framgångsrika ansökningar om forskningsanslag, en lista över 2 personer som kan ge rekommendationer för kandidaten samt kopior av verifierade och översatta examensbevis från gymnasiet och universitet. Din ansökan måste vara skriven på svenska eller engelska. Märk din ansökan med referensnummer nedan.
Sista dag att ansöka är 8 maj, 2026
