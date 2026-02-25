Postdoktor i psykologi, tillämpningar av maskininlärning inom gerontologi
2026-02-25
Psykologiska institutionen bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet inom psykologi i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi
Forskningsområde
Vi söker en postdoktor till ett projekt som fokuserar på utveckling, träning och utvärdering av prediktionsalgoritmer för maskininlärning inom området åldrande. Tillämpningar inkluderar till exempel förutsägelse av kognitiv försämring, demens, rörlighet och välbefinnande hos äldre vuxna. Målet är att utveckla kliniskt tillämpbara prognosverktyg för diagnoser och beroenderisker. Projektet omfattar sekundärdataanalyser av redan insamlade longitudinella dataset.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Postdoktorn kommer att ha en ledande roll inom datahantering, dataförberedelse, statistisk modellering och rapportering av resultat i fackgranskade tidskrifter. Eftersom projektet uteslutande bygger på sekundärdata är ingen datainsamling involverad. Forskaren förväntas också att aktivt delta i institutionens forskningsaktiviteter och vetenskapliga evenemang (t.ex. seminarier, konferenser). Undervisnings- och handledningsuppgifter kan ingå, upp till maximalt 20% av anställningen.
Anställningen är på heltid och placerad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Den som anställs förväntas bosätta sig i Göteborgsområdet/arbeta på plats på institutionen under anställningstiden.Publiceringsdatum2026-02-25
Du som söker ska ha en doktorsexamen i psykologi. Doktorsexamen måste vara avlagd vid tidpunkten när beslut om anställning fattas. Företräde kommer att ges till sökande som har tagit sin examen under de senaste tre åren. Sökande som har haft en anställning som postdoktor vid Göteborgs universitet i mer än ett år inom samma eller närliggande ämne är inte behörig.
Krav för anställningen
• Dokumenterad forskningserfarenhet inom gerontologi eller åldrande
• Dokumenterad erfarenhet av maskininlärningsbaserade prediktionsmetoder
• Dokumenterad erfarenhet av longitudinella dataanalyser
• Goda kunskaper i svenska, då detta är avgörande för datamanagement, datapreparering och arbete med svenska forskningsdata
• Ett starkt och genuint intresse för kvantitativ dataanalys och gerontologi
Kriterier för bedömning
Tjänsten kommer att erbjudas den kandidat som, efter en omfattande bedömning av kvalifikationer, erfarenhet och personlig lämplighet, bedöms ha störst förmåga att genomföra arbetsuppgifterna.
Vi söker en driven och nyfiken forskare med bakgrund inom psykologi och gerontologi. Goda kunskaper i kvantitativa metoder och datautvinning är avgörande. Kandidaten ska kunna arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i svenska är ett krav.
Personliga egenskaper såsom noggrannhet, initiativförmåga, självständighet, planeringsförmåga, samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga kommer att beaktas. Urvalsprocessen kan omfatta intervjuer, arbetsprover och referenstagning.
Anställningsvillkor
Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning på heltid under två år.
Startdatum: 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse
Placering: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitetSå ansöker du
Ansökan ska skickas in via Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Obligatoriska dokument:
• Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen och din bakgrund
• Ett fullständigt CV inklusive datum och titel på din avhandling, namn på dina doktorandhandledare och en fullständig publikationslista
• Kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till två akademiska referenserKontakt
För frågor om anställningen, kontakta:
Professor Valgeir Thorvaldsson - valgeir.thorvaldsson@psy.gu.se
, +46 (0)31 786 1675
Professor Linda Hassing - linda.hassing@psy.gu.se
, +46 (0)31 786 42 58
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: Personalhandläggare Therese Björkäng - therese.bjorkang@psy.gu.se
, +46 (0)31 786 1632
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-17
