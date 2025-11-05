Postdoktor i psykologi, inriktning mot miljöpsykologi
2025-11-05
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Psykologiska institutionen har ca 130 anställda och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor inom projektet "Designad för acceptans - utveckling, utvärdering och implementering av miljöpolicy i samarbete med svenska kommuner". Projektet undersöker psykologiska faktorer som ligger till grund för stöd eller motstånd mot miljöpolitiska styrmedel. Arbetet omfattar meta-analytiska, experimentella och longitudinella metoder, samt sker i nära samarbete mellan psykologi och statsvetenskap.
Som postdoktor kommer du att tillhöra forskargruppen Decision-making, Environmental, Economic and Political psychology (DEEP). De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att självständigt och i grupp designa och genomföra psykologiska experiment och enkätstudier, analysera data med avancerade statistiska metoder inklusive longitudinell dataanalys, samt rapportera och presentera resultat.
Anställningen är på heltid under två år. Det finns möjlighet till viss undervisning och handledning inom institutionens utbildningsprogram.Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi eller närliggande område. Examen ska vara avlagd senast vid beslut om anställning. Vi söker en forskare med starkt intresse för attityder, sociala normer, beteendeförändring, eller bedömning och beslutsfattande inom psykologisk forskning, särskilt inom miljöpsykologi.
Meriterande är erfarenhet av experimentell design, datainsamling och statistisk dataanalys inom psykologisk forskning, samt erfarenhet av meta-analyser och longitudinell dataanalys. Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och samverkan med samhällsaktörer är också meriterande.
Tjänsten kräver mycket god förmåga till planering, analys, självständigt arbete samt samarbete i grupp. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har svensk doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas som postdoktor bör främst den komma i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan (beräknat från sista ansökningsdag). En person som tidigare varit anställd vid Göteborgs universitet som postdoktor under mer än ett år kan inte anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning (100%) i två år. Tillträde enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktuppgifter
För frågor om projektet kontakta:
Magnus Bergquist, magnus.bergquist@psy.gu.se
För frågor om anställningen kontakta:
Personalhandläggare Therese Björkäng, therese.bjorkang@psy.gu.se
Ansökan ska innehålla:
* Personligt brev
* CV
* Publikationslista
* Kopia av doktorsexamen
* Kontaktuppgifter till två referenser
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-11-27
