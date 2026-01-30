Postdoktor i produktionsteknik med inriktning mot friktionssvetsning
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker postdoktor inom produktionsteknik
Forskningen vid avdelningen för maskinteknik vid institutionen för ingenjörsvetenskap fokuserar på tre huvudområden relaterad till svetsteknik: metallurgi, processfysikmodellering samt processutveckling och styrning.
Vårt huvudmål är att grundläggande studera och förbättra vår förståelse av svetsning och svetsbaserade additiva tillverkningsprocesser och deras inverkan på olika material. I ett nytt projekt i samarbete med ett konsortium av tio olika industriföretag söker vi en postdoktor för en tjänst vid Högskolan Väst.
Den vetenskapliga delen av projektet
Postdoktorsprojektet kommer att fokusera på utveckling av punktsvetsade strukturer av aluminium- eller kopparmaterial, särskilt med fokus på mekanisk prestanda hos fogar samt svetskvalitet. Detta kommer att kräva systematiska experimentella studier som undersöker byggegenskaper såsom mikrostrukturer, utskiljningar etc., förutom funktionella egenskaper såsom statisk såväl som dynamisk belastning av de byggda strukturerna.
Läs mer om projektet på vår hemsida.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som postdoktor i detta projekt innebär bland annat att:
Bedriva avancerad forskning om friktionssvetsning (FSW) samt friktionpunktsvetsning (FSSW), inklusive processoptimering, materialbeteende och fogars prestanda.
Designa, planera och genomföra experimentella svetsförsök, inklusive parameterval, verktygsuppsättning och provberedning.
Utföra mikrostrukturell karakterisering (optisk mikroskopi, SEM/EDS, EBSD) och mekanisk provning (draghållfasthet, skjuvning, hårdhet, utmattning) av svetsade fogar.
Utveckla eller förfina numeriska/termiskt-mekaniska modeller för att förstå materialflöde, värmegenerering och defektbildning i FSW och FSSW.
Analysera data, tolka resultat och förbereda tekniska rapporter, tidskriftspublikationer och konferenspresentationer.
Samarbeta med tvärvetenskapliga team, inklusive materialforskare, tillverkningsingenjörer och industripartners.
Bidra till förslagsskrivning, projektplanering, studenthandledning och spridning av forskningsresultat.
Säkerställa efterlevnad av laboratoriesäkerhetsrutiner, underhålla utrustning och stödja utvecklingen av nya experimentella uppställningar.
Behörighetskrav för anställningen som post doc:
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan anställningsbeslut fattas. Om det finns särskilda skäl kan en sådan examen ha avlagts tidigare. Utgångspunkten är att en anställning som post doc avser arbete på heltid. För mer information se avtal för post doc på Arbetsgivarverkets- postdoktoravtal.
För denna anställning krävs dessutom:
Grundläggande kunskaper om aluminiumlegeringar, koppar- och titanmetallurgi samt svetsmetallurgi.
Grundläggande kunskaper om oförstörande testning tillämpad på svetsning.
Grundläggande programmeringserfarenhet för industrirobotar/CNC-utrustning och relaterad programmeringsprogramvara (t.ex. ABB RAPID, RobotStudio, KUKASIM, G-kod, 3DExperience).
Grundläggande programmeringserfarenhet inom styrsystem och processanalysprogramvara (t.ex. LabVIEW, Matlab, Python).
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av friktionssvetsningsexperiment (verktyg och fixtur).
Erfarenhet av friktionspunktsvetsningsexperiment (verktyg och fixtur).
Erfarenhet av avancerad karakterisering med tekniker som EBSD, XRD, TEM, etc.
Erfarenhet av materialprovning såsom drag- och utmattningsprovning.
Erfarenhet av materialmodellering och termodynamik.
God samarbetsförmåga.
Förmåga att undervisa på språk (svenska/engelska)
Dokumenterad forskningserfarenhet och vetenskapliga skrivfärdigheter i form av tidigare publicering.
Villighet att resa och utföra experiment utanför Högskolan Väst vid behov.Övrig information
En anställning som post doc är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förlängas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.
Sista ansökningsdag är 2026-03-01
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
