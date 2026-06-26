Postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen
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2026-06-26
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Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. På institutionen för estetiska ämnen samsas drygt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/
Vid institutionen bedrivs forskning inom pedagogiskt arbete. Forskningen fokuserar främst de estetiska ämnena i skola och lärarutbildning, men även Kulturskolan och samverkan. Forskningen representerar flera områden, exempelvis professionsforskning, skolutveckling, digitalisering, akademisering, hållbar utveckling, vetenskapliggörande av praktisk kunskap och värdegrund i ämnespraktikerna. Genus, policy, mediaekologi, läroplansteori och ämnesdidaktik är några framträdande perspektiv. Vid institutionen bedrivs även forskning i samverkan med skolhuvudman kring utvecklingen av skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ett område som har stärkts av den nationella satsningen ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Läs mer här: https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/forskning/
Institutionen utlyser nu en anställning som postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen. Med estetiska ämnen avses i detta fall skolämnena bild, musik och slöjd.
Anställningen ingår i Lärarhögskolans karriärsatsning för nydisputerade forskare inom utbildningsvetenskap. Som postdoktor i karriärprogrammet kommer du, vid sidan av ditt ordinarieforskningssammanhang, att ingå i en tvärvetenskaplig miljö, byggd kring forskningsstärkande aktiviteter, nätverkande och internationalisering.
Läs mer om karriärprogrammet här: https://www.umu.se/lararhogskolan/forskning/karriarprogram/Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor förväntas du driva ditt eget, individuellt utformade forskningsprojekt med därtill hörande publikationer och kontakt med det omgivande samhället. Forskningen ska bedrivas inom pedagogiskt arbete med inriktning mot ett eller flera av de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. Du förväntas bidra till utvecklingen av institutionens forskningsmiljö, till exempel genom att initiera samarbeten med institutionens forskare, delta i och arrangera seminarier och andra vetenskapliga sammankomster. Du förväntas även delta vid andra möten och personalaktiviteter på institutionen, såsom arbetsplatsträffar och personaldagar. Undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå kan förekomma till en omfattning av högst 20% beroende på verksamhetens behov.
Kvalifikationer
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom pedagogiskt arbete eller i annat forskarutbildningsämne som bedöms relevant för anställningens inriktning. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.
God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska alternativt på svenska eller annat skandinaviskt språk, liksom god förmåga att samarbeta, utgör krav för anställningen.
Vid urvalet ska i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas.
Vid rangordningen av de sökande kommer hänsyn att tas till:
sökandes vetenskapliga meriter
det skisserade projektets originalitet och genomförbarhet
hur väl det planerade projektet kompletterar forskningsmiljön vid Institutionen för estetiska ämnen, samt den befintliga forskningsmiljöns möjligheter att bidra positivt till utförandet av det planerade projektet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
Ett följebrev där den sökande motiverar sitt intresse för att påbörja anställning som postdoktor vid just Institutionen för estetiska ämnen, samt redogör för sina kvalifikationer (2-3 sidor)
En forskningsplan som visar på projektets originalitet, genomförbarhet och relevans för institutionens forskningsmiljö (3-5 sidor).
CV
Publikationslista
Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
Kontaktinformation till två vidtalade referenspersoner
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska, i Word eller Pdf-format. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-08-12.
Övriga upplysningar
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under 2 år med tillträde enligt överenskommelse, dock senast januari 2027.
Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.
Umeå universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, läs mer om det här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt Stina Wikberg, 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se
,
biträdande prefekt Per-Åke Rosvall, 090-786 56 00, per-ake.rosvall@umu.se
eller
HR-samordnare Anneli Taflin, 090-786 89 31, anneli.taflin@umu.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
ST ST 090-7865431 Jobbnummer
9980291