Postdoktor i neurokemi med inriktning mot proteomik och biomarkörer
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2026-06-26
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
På Neurokemiska laboratoriet på Sektionen för psykiatri och neurokemi bedrivs medicinsk neurokemisk forskning med inriktning att förstå patofysiologin vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Ett viktigt mål är att identifiera proteinförändringar kopplade till patofysiologin av humana sjukdomar, så kallade biokemiska markörer, vilka kan användas till att förstå sjukdomsmekanismer, för diagnostik och för att följa effekten av läkemedel hos människor.
Sektionen för psykiatri och neurokemi, söker nu en postdoktor för forskning kring identifiering och utveckling av biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar i ryggvätska och blod genom LC-MS-baserad proteomik och masspektrometri med isotoputspädning.
Ämne
Neurokemi med inriktning mot proteomik och biomarkörer
Ämnesbeskrivning
Neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet demens, blir allt vanligare i takt med att befolkningen åldras. De kognitiva tester som idag används inom demensdiagnostik är ofta för trubbiga för att upptäcka lindrig kognitiv svikt eller för att särskilja mellan olika neurodegenerativa sjukdomar. Även om etablerade biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSV), och på senare tid blodbaserade biomarkörer, finns för Alzheimers sjukdom (AD) och rutinmässigt används i diagnostiken, saknas sådana markörer fortfarande för andra tillstånd. Således behöver vi nya markörer som speglar olika sjukdomsmekanismer för att kunna ställa en tidig och säker diagnos.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att utföra masspektrometribaserad proteomikanalys av cerebrospinalvätska och plasma med hjälp av tandem mass tag (TMT)-tekniken och data-independent analysis (DIA) i kohorter bestående av patienter med olika neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, frontotemporal demens, amyotrofisk lateral skleros och parkinsonsjukdomar. Syftet är att identifiera proteinförändringar associerade med sjukdomarnas underliggande patologiska processer.
Vidare ingår utveckling av riktade analysmetoder för utvalda kandidatbiomarkörer med hjälp av masspektrometri med isotoputspädning (IDMS). Anställningen är även kopplad till ett projekt som syftar till att utveckla en referensmetod för biomarkören neurofilament light chain (NfL) i plasma.
Arbetsuppgifterna omfattar provpreparation, LC–MS-analys, databearbetning och statistisk analys. I anställningen ingår även administrativa uppgifter såsom sammanställning, dokumentation och rapportering av resultat.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Behörig att anställas som postdoktor för denna anställning är den som innehar doktorsexamen inom biomedicin, neurokemi, neuroproteomik eller relaterade områden.
Bedömningsgrund
Den sökande skall ha forskningserfarenhet inom området proteomik, biomarkörer och neurologiska sjukdomar. Kunskap och erfarenhet av högupplösande masspektrometri och bioinformatisk analys av proteomikdata är meriterande. Övriga önskvärda kvalifikationer är en god förmåga att självständigt bearbeta data och att koordinera projekt och ha kontakter med samarbetspartners. Stor vikt kommer också att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskare Johan Gobom, tfn: +46 730 229 028, e-post: mailto:johan.gobom@neuro.gu.se
Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: mailto:henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-07-17
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9981116