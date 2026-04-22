Postdoktor i modellering av bioaerosoler, molnlager och klimat mha AI
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
ÄmnesbeskrivningMoln i atmosfären bildas av aerosolpartiklar som växer till molnpartiklar. Aerosolpartiklar är allestädes närvarande i miljön. En minoritet av aerosoler kan initiera iskristaller i kalla moln som innehåller både underkyld molnvätska och is. Egenskaperna och omfattningen av dessa kalla moln, samt deras nederbörd, kan kontrolleras av mängden fasta aerosolpartiklar som initierar ispartiklar.
Det råder kontroverser om identiteten på de kemiska arterna hos aerosolpartiklar som initierar is. Vanligtvis består de av fast material. Det har funnits intresse för biologiska aerosolpartiklar eftersom de kan kärnbilda is vid varmare temperaturer under noll än andra typer av iskärnbildande partiklar. Bakterie-, svamp-, alg- och växt-/djurpartiklar är kända för att initiera is.
Det är en öppen fråga om sådana bioaerosoler kan påverka jordens strålningsbudget och därmed klimatet på global skala. De relativt varma temperaturerna under noll grader i deras aktivitet i isbildning, jämfört med andra typer av isbildningsaerosoler, innebär att stratiforma lagermoln helt på sådana nivåer under noll grader kan förväntas vara särskilt påverkade av biologisk isbildning.
Globala modeller är ett verktyg för att studera aerosoleffekter på klimatet över hela världen. Ändå är moln mindre än deras numeriska rutnät (cirka 100 km breda) och kan inte lösas upp. Konventionellt har moln behandlats statistiskt, vilket introducerar bias. En konventionell modell med överlägsen behandling av aerosolmolnets mikrofysik har utvecklats i Lund under senare år.
En postdoktortjänst på två år kommer att undersöka detta ämne genom att kvantifiera sambandet mellan bioaerosoler, lagermoln och klimat med hjälp av en AI-metod.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna som postdoktor ingår i anställningen är att bedriva forskning. I detta skede planeras ingen undervisning för denna tjänst eftersom den kommer att fokusera på forskning.
Följande uppgifter kommer att utföras:
Simulera ett fall av lagermoln observerat i USA med en molnmodell, jämföra med samtidiga observationer;
Förutsäga påverkan från olika grupper av bioaerosoler på de simulerade molnegenskaperna, med det biologiska iskärnbildningsschemat som redan utvecklades i Lund 2021;
Behandla sambandet mellan bioaerosoler och moln på planetarisk skala först med en konventionell global modell, och sedan med en som behandlar moln med ett AI-schema.
Detta kommer att innebära kodning med FORTRAN 90 och Python-språken i en Linux-miljö. Arbetet kommer att utföras i ett team av atmosfäriska modellerare vid institutionen för geovetenskap och miljövetenskap.
KvalifikationskravFör anställning som postdoktor krävs att sökanden har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom ämnet för anställningen, avlagd högst tre år före anställningsbeslutet. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Sökande ska ha:
Doktorsexamen i meteorologi eller motsvarande;
Kandidatexamen i fysik eller motsvarande;
Muntlig och skriftlig kunskap i engelska;
Erfarenhet av programmeringsspråk i en Linux-miljö med Fortran och Python.
Forskare med bakgrund inom numerisk modellering, AI och kunskaper i meteorologi uppmuntras att söka.
Bedömningskriterier och andra kvalifikationerDetta är en karriärutvecklingsanställning som enbart omfattar forskning. Anställningen är avsedd som ett första steg i en karriär, och bedömningen av de sökande kommer främst att baseras på deras forskningskvalifikationer och potential som forskare.
För anställning som postdoktor är det enda kriteriet god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
Ytterligare bedömningskriterier:
Dokumenterad kunskap, helst från universitetsutbildning, krävs inom:
matematik, särskilt differentialekvationer;
numeriska metoder och datorprogrammering;
fysikalisk meteorologi, särskilt molnmikrofysik, inklusive initiering och tillväxt av ispartiklar; och
maskininlärning (t.ex. neurala nätverk).
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga och drivkraft, samt hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
AnställningsvillkorDetta är en heltidsanställning med tidsbegränsad varaktighet på högst två år. Anställningstiden bestäms i enlighet med avtalet "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" mellan Lunds universitet, SACO-S och OFR/S, daterat 1 februari 2022.
Anställningen är tidsbegränsad på två år från startdatum. Startdatum så snart som möjligt, dock senast 1 september 2026.
Instruktioner för hur du ansökerAnsökan ska skrivas på engelska och innehålla:
CV, inkl publikationslista,
allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (maxt tre sidor),
kontaktuppgifter till minst två referenser,
kopia av doktorsexamensbevis och andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Så ansöker du
