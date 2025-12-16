Postdoktor i miljörätt med inriktning mot marin miljörätt
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Miljörätt med inriktning mot marin miljörätt.
Postdoktorsanställningen är kopplad till ett större projekt med titeln "Reglering av Transport och lagring av koldioxid under havsbotten: Ansvar och styrning i ljuset av internationell rätt och EU-rätt" som finansieras av Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse. Projektet behandlar det akuta behovet av att minska växthusgasutsläpp genom innovativa teknologier för koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Med särskilt fokus på lagring av CO2 under havsbotten, utforskar projektet de rättsliga ramar och styrningsstrukturer som krävs för att hantera risker och långsiktigt miljöansvar vid koldioxidlagring under havsbotten. Några identifierade risker inkluderar exempelvis läckage under transport- och injektionsfaser samt migration och utsläpp från geologiska formationer under havsbotten.
Projektet ligger främst inom området miljörätt med inriktning mot marin miljörätt men berör till viss del även områdena internationell rätt och EU-rätt.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.
Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.
Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.
Det större forskningsprojektet leds av universitetslektor Olena Bokareva vid Lunds universitet respektive biträdande universitetslektor Gabriela Argüello vid Göteborgs universitet.
I arbetsuppgifterna för postdoktorn ingår bland annat att genomföra ett självständigt forskningsprojekt som omfattar att:
Genomföra omfattande juridisk forskning om de nuvarande internationella, EU- och nationella rättsliga ramarna som reglerar miljöriskerna med CCS i den marina miljön.
Identifiera och föreslå förebyggande åtgärder, riskreduceringsstrategier och ersättningssystem under CCS operativa och postoperativa faser.
Utvärdera miljöriskerna vid lagring av CO2 under havsbotten och utveckla regleringsalternativ för att hantera dessa risker.
Samarbeta med projektgruppen och andra forskare som är involverade i projektet för att organisera workshops och seminarier för att sprida forskningsresultaten.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.
Särskild vikt kommer också att läggas vid sökandens ämneskunskaper inom miljörätt, med särskilt fokus på marin miljörätt, samt inom internationell rätt och EU-rätt.
Vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen.
Eftersom projekten genomförs på engelska, är mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska språket ett krav.
Ansökningsprocess
Ansökan ska innehålla följande:
personligt brev, på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)
kortfattad curriculum vitae (CV), på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk), högst två sidor
kopia på doktorsexamensbevis
fullständig publikationslista
intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) högst fem sidor, på engelska, högst fem sidor
förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa för bedömning
doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som åberopas enligt punkten ovan
kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter, på engelska eller svenska (eller annat nordiskt språk)
Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.
Varaktighet
Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.Anställningsvillkor
Anställningen regleras av ett kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.
Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se
