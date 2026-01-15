Postdoktor i Medie- och kommunikationsvetenskap
2026-01-15
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) ingår i Institutionen för kultur och lärande (IKL) vid Södertörns högskola. MKV utgör en forskningsintensiv miljö och präglas av nationell och internationellt orienterad forskning och utbildning på samhällsvetenskaplig och humanistisk grund. Ämnets profil vid Södertörns högskola är att studera det samtida digitala mediesamhället ur ett historiserande och kritiskt perspektiv. MKV på Södertörn har viss tonvikt på tolkande perspektiv och kvalitativa metoder. Ämnet har fler än tjugo anställda och bedriver utbildning på grundläggande nivå i program och fristående kurser, på avancerad nivå i ett tvåårigt mastersprogram, samt ger forskarutbildning inom området Kritisk kulturteori. MKV samarbetar med andra ämnen som miljövetenskap och är en del av lärarutbildningen vid Södertörns högskola.
Forskningsprojekt "Det försvinnande papperet: hur digitaliseringen omformar vardag och samhälle" (2025-03973_VR), undersöker det gradvisa försvinnandet av pappersbaserade medier - ett fenomen vi kallar infrastrukturell förskjutning. Vi vill förstå hur denna förskjutning genomförs av politiker och företag, hur den påverkar vanliga människor i deras vardag, och vilka konsekvenser den får för samhället i stort. För vissa grupper, särskilt äldre och boende i glesbygd, kan den digitala omställningen skapa problem, medan andra har resurser att anpassa sig. Projektet studerar två fall: 1) övergången från tryckta till digitala nyheter och 2) neddragningen av brevutdelningen. Vi kartlägger politiska beslut, företagsstrategier och människors upplevelser genom intervjuer och fältstudier hos tidningshus, distributionsbolag och hushåll i olika delar av Sverige.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
En postdoktors arbetsuppgifter inbegriper primärt forskning, men kan även inbegripa exempelvis utveckling av forskningsverksamhet och deltagande i vetenskapssamhället genom åtaganden som granskare, sakkunnig, och föredragshållare. En viss grad av undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av den totala anställningsgraden. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma, som exempelvis projektkommunikation genom projektets websida eller sociala mediekanaler, organisation av forskningsseminarier och nätverksträffar.
Undervisning bedrivs på svenska och/eller engelska.
Utöver det tillkommer uppgifter inom forskningsprojektet "Det försvinnande papperet: hur digitaliseringen omformar vardag och samhälle", i form av att
• arbeta som en del av forskningsprojektet och delta i dess gemensamma aktiviteter
• genomföra ett empiriskt projekt inom området brevutdelningens förändringar
• presentera forskningsresultat på (inter)nationella konferenser
• publicera forskningsresultat i akademiska kanaler och bidra till samförfattade publikationer
• kommunicera forskningsresultat till icke-akademisk publik
• genomföra forskning som gör det möjligt att uppfylla målen för projektet
• organisera akademiska workshops och evenemang
• bidra till andra projektrelevanta aktiviteter
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 36 månader med en omfattning på 80% med tillträde hösten 2026.
Viss möjlighet till flexibilitet finns kring omfattning och period. Där högre omfattning ger motsvarande kortare period. Dock inte lägre omfattning än 80% eller slutdatum senare än 2029-08-31.
Tillträde enligt överenskommelse.
Där finner du information om behörighetskrav, bedömningsgrunder samt genomför ansökan.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-03.
Ytterligare upplysningar
Lars Lundgren, avdelningsföreståndare, lars.lundgren@sh.se
Martina Sundström, HR-generalist/personalhandläggare, martina.sundstrom@sh.se
Välkommen med din ansökan!
På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Facklig kontakt
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: mattias.kollberg@seko.se
och Robert Lindberg robert.g.lindberg@seko.se
