Postdoktor i lingvistik vid Center for the Human Past
Uppsala universitet / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2025-11-07
Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning inom språkvetenskap och textstudier med fokus på Asiens språk och kulturer, Europas klassiska språk, lingvistik och datorlingvistik.
Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen har ett sjuttiotal anställda, som tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar en internationell och intellektuellt livaktig miljö.
Center for the Human Past. CHP är ett banbrytande initiativ som förenar de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik. Varje disciplin har samlat betydande mängder information och utvecklat många olika forskningsmetoder för att analysera dessa. Forskare vid centret kommer att fokusera på att sammanföra dessa unika typer av data och metoder för att stärka den tvärvetenskapliga utvecklingen av området. Ett centralt mål för centret är att utbilda en ny generation studenter och doktorander med färdigheter och insikter i de olika teoretiska modeller och analysmetoder som används inom dessa forskningsområden, samt förmågan att arbeta med de databaser som är under utveckling. Centrets syfte är att belysa och förstå olika aspekter av mänsklig utveckling under de senaste 10 000 åren och därigenom skapa en heltäckande bild av mänsklig förhistoria gällande språk, kultur och genetisk evolution i Afrika, Oceanien och Eurasien.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor med primär expertis inom lingvistik som kommer att bidra till centrets övergripande mål att belysa och förstå olika aspekter av mänsklig utveckling under de senaste 10 000 åren. Den postdoktorala forskaren förväntas kombinera olika metoder, inklusive historisk-jämförande rekonstruktion, datorbaserade analysmetoder och stora databaser för att utveckla teori och metod för att använda aggregerade data från genetik, arkeologi och lingvistik, och därigenom utveckla innovativ tvärvetenskaplig forskning om mänsklighetens historia. Det postdoktorala projektet ska belysa olika aspekter av mänsklighetens historia i gränsområdet mellan genetisk, kulturell och språklig evolution.
Kvalifikationskrav
- Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i lingvistik eller närliggande område. Examen ska vara avlagd vid tidpunkten för anställningsbeslutet men högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
- Sökanden ska ha visat självständighet och hög forskningskvalitet genom högkvalitativa forskningspublikationer. Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.
- Förmåga att arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra är nödvändig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, därför kan intervjuer och referenskontroll ingå i urvalsprocessen.
Urval
- Tidigare tvärvetenskapliga studier inom Afrika, Oceanien och Eurasien, eller en kombination av studier från dessa områden, är önskvärda.
- Kunskaper och färdigheter i att arbeta med databashantering och kvantitativ historisk lingvistik kommer att värderas högt. Dessutom är en bakgrund inom matematik, datavetenskap och/eller statistisk meriterande.
- Dokumenterade färdigheter inom historisk lingvistik som rör en eller flera språkfamiljer i Afrika, Oceanien och Eurasien kommer att värderas högt. Forskningserfarenhet inom historisk-jämförande rekonstruktion är meriterande.
- Dokumenterad förmåga att bidra enligt principerna för öppen vetenskap, särskilt när det gäller skapande av öppna och återanvändbara forskningsdata.
- Erfarenhet av att arbeta i internationella och tvärvetenskapliga forskningssammanhang är önskvärt.
Ansökan ska innehålla:
- en projektplan på max 3 sidor (exklusive referenser)
- ett CV
- ett brev som beskriver sökanden och dennes kvalifikationer, forskningsintressen, namn och kontaktuppgifter till minst två referenser samt en publikationslista
- en kopia av sökandens doktorsavhandling eller ett utkast till denna
- kopior av relevanta examina
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 15 februari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Dimitrios Iordanoglou, dimitrios.iordanoglou@lingfil.uu.se
eller Professor Harald Hammarström, +46707184339, harald.hammarstrom@lingfil.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 15 December 2025, UFV-PA 2025/3380.
