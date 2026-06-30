Postdoktor i krigsvetenskap med inriktning rymdmaktsteorier och strategi
Försvarshögskolan / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarshögskolan i Stockholm
, Karlstad
eller i hela Sverige
Anställningen är placerad vid luft och rymdavdelningen vid institutionen för krigsvetenskap i Stockholm.
Postdoktorn kommer att ingå i ett delprojekt rymdmaktsteorier och krigföring i rymddomänen, finansierad av Försvarsmakten, med inriktning på att utveckla förståelse, idéer och koncept kopplade till utvecklingen av rymdmaktsteorier. Forskningen utgör en del av uppbyggnaden av en starkare forskningsmiljö kring förståelsen av rymden som operativ domän ur ett svenskt perspektiv och bedrivs i nära samverkan med delprojekt inom ämnet försvarssystem och med Försvarsmakten.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bidra till området genom att planera och genomföra forskningsaktiviteter samt spridning av resultaten vid konferenser och i vetenskapliga publikationer i samverkan med övriga forskare inom området. Inom forskningsprojektet kommer det ingå djupintervjuer som ibland behöver genomföras på svenska. Forskning utgör 80% av arbetstiden. Det finns möjlighet att arbeta med undervisning och handledning upp till 20 %.
I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i andra moment inom ramen för Försvarshögskolans militära program, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling främst inom delområdet. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra myndigheter, företag, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet.
Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor krävs att den anställde har avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett ämne med relevans för forskningsuppgiften. I första hand betyder detta något samhällsvetenskapligt ämne, men andra sökande välkomnas också givet relevant forskningsprofil.
Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Om du inte har disputerat än, ange då ditt planerade disputationsdatum i ansökan.
Den sökande ska ha avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Sökande ska inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.
Den sökande ska som lägst förstå svenska i tal och skrift. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter inom de två åren av anställningen.
Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas och passa i rollen ska du vara motiverad, strukturerad och kommunikativ, och att ha en god förmåga att ta initiativ och påbörja nya arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i institutionens forskningsverksamhet och tycker om att samarbeta med andra.
Meriterande
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom samhällsvetenskaplig forskning med inriktning rymd.
Dokumenterad erfarenhet av självständig och samarbetsbaserad forskning.
Utmärkta kommunikativa färdigheter samt flytande engelska, i både tal och skrift.
Kunskap och tidigare studier och publiceringar relaterade till militär verksamhet, krishantering, eller civil/totalförsvar.
Kunskap och erfarenheter relaterade till verksamhet inom NATO
Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt centralt kollektivavtal på två år på heltid med möjlighet till förlängning ett år. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Stockholm
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetskyddsslagen (2018:585).
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.
Tillträde enligt överenskommelse.
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.htmlSå ansöker du
Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du motiverar varför du är kvalificerad till tjänsten (max 1 sida), CV som inkluderar vetenskapliga publikationer och kopia av doktorsexamen.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan. I rekryteringssystemet finns ett antal urvalsfrågor att besvara. Här fyller du i dina erfarenheter och meriter samt laddar upp allt som du vill åberopa till stöd för din ansökan.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Upplysningar om anställningen lämnas av Föreståndare Luft och Rymdcentrum, Dr/Övlt Kent Andersson, mailto:kent.andersson@fhs.se
.
Under perioden från midsommar och framåt, kan svarstiden på frågor om anställningen vara längre än vanligt på grund av semestertider. Frågor som inkommer under denna period kan i vissa fall komma att besvaras först efter semesterperiodens slut.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Jobbnummer
9984707