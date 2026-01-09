Postdoktor i ingenjörskonst av kontraktila injektionssystem (CIS)
Lunds universitet, Inst för experimentell medicinsk vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-01-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Inst för experimentell medicinsk vetenskap i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, inom Avdelningen för experimentell medicinsk vetenskap och närmare bestämt forskningsgruppen för medicinsk strukturbiologi.
Avdelningen fokuserar på att klarlägga molekylära mekanismer för hälsa och sjukdom genom avancerad avbildning och biofysiska metoder.
Forskargruppen undersöker kontraktila injektionssystem (Contractile Injection Systems, CIS) - naturliga proteinmaskiner som bakterier använder för att leverera molekylära laster. Gruppens mål är att förstå struktur, funktion och tillämpning av CIS inom både biopesticidutveckling och målmedveten antimikrobiell leverans. Gruppen är tvärvetenskaplig och består av expertis inom molekylär mikrobiologi, strukturbiologi, bioinformatik och proteinteknik. Teamet inkluderar för närvarande en PI, en doktorand och en bioinformatiker.
Arbetsplatsen har ett starkt internationellt samarbete, särskilt med Halberg-gruppen vid Köpenhamns universitet (insektsneuroendokrinologi och fysiologi) samt Collin-gruppen (infektionsforskning) vid Lunds universitet. Postdoktorn kommer huvudsakligen arbeta i Lund men förväntas delta i samarbetsprojekt över Öresundsregionen, inklusive experimentell koordinering med forskare i Köpenhamn samt datainsamling vid nationella anläggningar som MAX IV (Lund), SciLifeLab (Stockholm) och CFIM (Köpenhamn) för cryo-EM och cryo-ET.
Gruppen värderar en kollegial och stödjande forskningsmiljö med öppen kommunikation, strukturerad handledning och en stark betoning på balans mellan arbete och fritid.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Beskrivning av AMBER-projektets sammanhang
Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att ta itu med vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnads-, organ- och organismnivå, och samordnas av LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science.
AMBER finansieras av EU:s Marie Skodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.
Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den femte utlysningen 2026, varje tjänst är 36 månader.
AMBER har sex samverkanpartners: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.
Ditt arbete kan omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Som postdoktor inom AMBER-programmet får du tillgång till oöverträffade medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har slutfört AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt välutrustad för att främja din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.
För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom AMBER co-fund-projektet, besök https://www.euraxess.se/jobs/392999.
Intervjuerna kommer att inledas i april/maj 2026. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök: ambercofund.eu
Projektbeskrivning
Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om upptäckt, strukturell analys och rättad omdesign av bakteriella kontraktila injektionssystem (CIS) - evolutionärt bevarade proteinkomplex som fungerar som nanosprutor för att injicera molekyler i målceller. CIS har stor potential som programmerbara verktyg för precisionsleverans av biomolekyler med tillämpningar inom infektionsbiologi, biomedicin och hållbart jordbruk.
Vänligen se annonsen i sin helhet via länk: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:891067/.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Inst för experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
Tyra Lundquister tyra.lundquister@med.lu.se 0462220000 Jobbnummer
9674829