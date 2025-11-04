Postdoktor i evolutionär ekologi med inriktning mot ekofysiologi
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-11-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Projektet kommer att klarlägga varför global uppvärmning och värmeböljor minskar reproduktionsframgången och orsakar överdödlighet hos vilda fåglar.
Specifikt kommer arbetet att undersöka om spatial och temporal variation i fåglars termoregulatoriska kapacitet är ärftlig, samt om selektion för värme- och köldtolerans redan pågår i naturen. Arbetet baseras på en kombination av fält- och laboratoriearbete, och innefattar avancerade termofysiologiska mätmetoder samt molekylära och kvantitativa analyser i fågelpopulationer runt om i Europa.
Tjänsten är lämplig för kandidater med bakgrund inom evolutionsbiologi, djurfysiologi, molekylärbiologi eller kvantitativ ekologi, med ett intresse för att tillämpa denna kunskap på nya frågeställningar inom eko-evolutionära och fysiologiska aspekter av temperaturanpassning.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är knuten till forskningsprogrammet "HotLife - Vägar till överlevnad i en varmare värld" som finansieras Europeiska forskningsrådet (ERC). Det övergripande målet är att ta reda på varför det går dåligt för varmblodiga djur i ett varmare klimat, om plastiska eller evolutionära responser kan förändra detta utfall, samt om selektion för temperaturtolerans redan sker i naturen.
Kandidaten kommer att ansvara för att karakterisera fenotypisk variation i värme- och köldtolerans mellan populationer av vilda fåglar över stora latitudgradienter, och under standardiserade förhållanden i fångenskap. Arbetet innefattar också undersökningar av heritabilitet av fenotypiska egenskaper som möjliggör temperaturanpassningar, och kan också inkludera studier av molekylära och subcellulära mekanismer. Arbetet utförs i samarbete med forskargrupper i Europa och inkluderar fältarbete utomlands under längre perioder.
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):
- Forskning inom ämnesområdet.
- Handledning av examensarbetare.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
- Avlagd doktorsexamen i evolutionsbiologi, evolutionär ekologi, djurfysiologi, molekylärbiologi, eller ett angränsade ämnesområde med relevans för anställningen.
- Mycket goda kunskaper i kvantitativa metoder och statistik, inklusive programmering i vanligt förekommande programmeringsspråk som R.
- Körkort B, för att kunna företa fältarbete i Sverige och utomlands.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
- Praktisk erfarenhet av att använda relevanta termofysiologiska, bioenergetiska eller cellfysiologiska metoder
- Kunskap inom laborativa metoder och därtill knutna analysverktyg, inklusive arbete med -omicsdata.
- Fälterfarenhet, inklusive standardtekniker för hantering och provtagning av fåglar
- Dokumenterad erfarenhet av publicering av forskningsresultat i internationella tidskrifter med sakkunniggranskning
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt projektet matchar din forskningsbakgrund och dina framtida forskningsintressen (max två sidor)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg/dokument som du önskar åberopa.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 150000 Nat Kontakt
Andreas Nord, forskare andreas.nord@biol.lu.se +46462221781 Jobbnummer
9588917