Postdoktor i Epidemiologiska och kliniska studier inom obstetrik
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden och är indelade i fyra sektioner. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.
Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, vid Sahlgrenska akademin söker en postdoktor för epidemiologiska och kliniska studier inom obstetrik. Forskningen fokuserar framförallt på samband mellan infektion under graviditet och graviditetsutfall och olika frågeställningar relaterad till handläggning av komplicerad graviditet och förlossning.
Forskargruppen leds av professor Verena Sengpiel. Forskargruppen finns vid Göteborgs universitet och vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, och inkluderar både klinisk och forskande personal. Huvudspråken är engelska och svenska.
Ämne
Infektion under graviditet, handläggning av komplicerad graviditet
Ämnesbeskrivning
Virala infektioner är relativt vanliga under graviditet och kan innebära allvarliga risker för både den gravida kvinnan och det växande barnet. Trots detta är det fortsatt svårt att förutse vilka graviditeter som kommer att påverkas eller hur virusexponering leder till negativa hälsoutfall. Forskning om infektioner under graviditet är utmanande, eftersom många gravida inte söker vård vid milda symtom och eventuella effekter på barnet kan visa sig långt efter genomgången infektion. COVID-19-pandemin gav en unik möjlighet att undersöka hur virussjukdomar påverkar graviditet, kvinnans och barnens hälsa på både kort och långt sikt.
På grund av potentiella risker för fostret utesluts gravida kvinnor rutinmässigt från kliniska studier, vilket leder till betydande kunskapsluckor om hälsa, sjukdom och vård under graviditet. Graviditet innebär unika fysiologiska och immunologiska förändringar, vilket gör att forskning på icke-gravida vuxna inte är tillräckligt för att studera risker och utfall i denna grupp. Eftersom obstetrik ofta kräver snabba beslut och vård dygnet runt är forskningen inom området särskilt krävande. För att förbättra säkerhet och vårdkvalitet behövs en dedikerad forskningsinfrastruktur och väl utformade studier som systematiskt utvärderar behandlingar, vård och utfall under graviditet, så att kliniska beslut kan baseras på solid vetenskaplig evidens.
Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer din huvuduppgift att vara att bedriva högkvalitativ forskning inom perinatal medicin. Du får stora möjligheter att utveckla fokus inom de pågående projekten och dina egna forskningsintressen. Det förväntas också att du bidrar till andra projekt, både från samarbetspartners och andra forskare i arbetsgruppen.
Du kommer att ansvara för datainsamling, kvalitetskontroll, analys, och att sprida forskningsresultat. Dina arbetsuppgifter inkluderar att arbeta med analyser av både registerdata (svenska hälso- och kvalitetsregister) och data insamlade inom ramen för studierna, t ex analyssvar från olika biologiska prover och enkätbaserade data, samt att bidra som första- eller medförfattare till forskningsmanuskript.
Vidare förväntas du handleda master- och doktorandstudenter och bidra till vetenskapliga publikationer med hög genomslagskraft.
Utöver forskningsuppgifterna innebär rollen ett ansvar för olika typer av administrativt arbete för PI och hela gruppens behov relaterat till akademisk forskning. Det inkluderar att skriva anslagsansökningar, vetenskapliga rapporter, ansökan för registeruttag och etikansökningar. Du kommer även att hantera inlämning till tidskrifter och andra forskningsrelaterade uppgifter.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
