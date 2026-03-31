Postdoktor i ekologi med inriktning mot djurvälfärd
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Institutionen för biologi och miljö ingår i fakulteten för hälsa och livsvetenskap. Forskningen inom denna multidisciplinära institution inkluderar akvatisk ekologi, cell och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap, miljöteknik, sjukdomsekologi, djurskyddsvetenskap och didaktik.
Ämnesområde för befattningen: Ekologi med inriktning mot djurvälfärd
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Kalmar. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställning med stöd av postdoktoravtalet. Heltid i 2 år.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, men gärna i maj 2026. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som postdoktor kommer främst att bestå av forskning inom ekologi med fokus på djurvälfärdsvetenskap. Du förväntas delta aktivt i institutionens kunskapsmiljöer och nätverk, både internt och externt.
Du kommer att ingå i ett internationellt forskningsprojekt som fokuserar på djurs beteende och välfärd hos grisar, där beteendevetenskap integreras med artificiell intelligens och djupinlärning för bedömning av djurvälfärd.
Du kommer att ha en central vetenskaplig roll i planering, genomförande och utveckling av beteendestudier. Detta inkluderar fältbaserad forskning i kommersiella och experimentella lantbruksmiljöer, analys av komplexa beteendedata samt ledning av arbetet med att förbereda och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med internationella partners.
Utöver huvudprojektets aktiviteter finns möjlighet att delta i annan pågående forskning inom forskargruppen för djurvälfärd, inklusive bidrag till relaterade projekt och samarbetsinitiativ.
Undervisning och handledning omfattande högst 20 % av heltid kan ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin, etologi, biologi, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i dessa ämnen.
I enlighet med postdoktoravtalet bör i första hand den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast tre år innan sista ansökningsdag för denna anställning. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Sökande får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.
För behörighet till denna anställning krävs dessutom:
• Dokumenterad erfarenhet av forskning inom djurens beteende och välfärd hos lantbruksdjur
• Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra beteendestudier
• Dokumenterad erfarenhet av kvantitativ analys av beteendedata
• Dokumenterad vetenskaplig publicering i relation till karriärstadium
• Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift, då arbetet sker i en internationell forskningsmiljö
• Giltigt svenskt körkort (kategori B). Anställningen innebär att genomföra fältbaserad forskning i lantbruksmiljöer, vilket kan innebära resor.
Bedömningsgrunder
Följande kommer att beaktas vid bedömningen av de sökande:
• Vetenskaplig skicklighet inom djurbeteende och djurvälfärd
• Erfarenhet av arbete med grisar i forsknings- eller produktionsmiljö
• Goda kunskaper i kvantitativ och statistisk analys av komplexa datamängder
• Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsmiljöer
• Förmåga att kommunicera på svenska
• Arbetet sker i en forskargrupp, varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor vikt
Vid den samlade bedömningen av de sökande fästs särskild vikt vid den sökandes vetenskapliga kompetens, självständighet och potential att utveckla innovativ forskning inom djurvälfärdsvetenskap.
När universitetet anställer nya lärare och forskare ska valet falla på den eller de sökande som, baserat på en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna samt bidra till verksamhetens utveckling.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Kontakt
Biträdande prefekt: Andreas Svensson (andreas.svensson@lnu.se
), +46 (0)480-447319
Forskningsledare: Daiana de Oliveira (daiana.deoliveira@lnu.se
), +46 (0)480-497089
HR-partner: Marianne Palmér (marianne.palmer@lnu.se
), +46 (0)480-447303
Vill du veta mer om Fakulteten för hälso- och livsvetenskap? Läs mer här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-halso--och-livsvetenskap/
Välkommen med din ansökan senast 22 april, 2026.
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett CV (med sökandens personnummer, telefonnummer och e-post samt kontaktuppgifter innehållande telefonnummer och e-post till två referenspersoner), ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, en fullständig lista över publikationer, kopia av pass, betyg och intyg samt andra relevanta dokument.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se
