Postdoktor i Djupinlärningsbaserad design av protein-halvledarmetamaterial
Lunds universitet, Kemiska institutionen, Tillämpad biokemi / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-11-07
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom forskningens ämnesområde.
Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Prioriteringen kommer ges till sökande som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdagen. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Du har en god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
Du har en doktorsexamen i biokemi, biofysik, kemi, beräkningsbiologi eller ett närliggande område.
Du har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Du har en stabil programmeringsgrund och känner dig bekväm med att utveckla och underhålla beräkningsmässiga protein design-pipelines.
Du har grundläggande erfarenhet av biokemiskt laboratoriearbete.
Du har förmåga att arbeta självständigt samt i samarbete i en tvärvetenskaplig och vetenskapligt krävande miljö.
Du har öppenhet för att lära dig och tillämpa nya beräkningsmässiga och experimentella metoder.
Du har ett starkt engagemang och intresse för att arbeta med komplexa designproblem.
Övriga krav:
Det är meriterande om du har fördjupade kunskaper i oorganisk och organisk kemi.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utveckling av djupinlärningsmodeller eller beräkningsbaserad protein design.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att integrera experimentella och beräkningsmässiga arbetsflöden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handledning eller mentorskap för studenter.
Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Övriga meriter:
Stark förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete inom en tvärvetenskaplig och vetenskapligt krävande miljö.
Dokumenterad öppenhet för att lära sig och tillämpa nya beräkningsmässiga och experimentella metoder.
Engagemang och drivkraft att arbeta i ett ambitiöst och vetenskapligt utmanande projekt.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Dokumenterad förmåga att utveckla, genomföra och kommunicera forskning av hög kvalitet inom relevanta vetenskapsområden.
Dokumenterad erfarenhet motsvarande en doktorsexamen i biokemi, biofysik, kemi, beräkningsbiologi eller ett närliggande område.
God programmeringsvana och förståelse för protein design-pipelines.
Kunskap om beräkningsmässiga arbetsflöden för protein design.
Fördjupade kunskaper i oorganisk och organisk kemi relevanta för design av hybridmaterial.
Betydande erfarenhet av att utveckla djupinlärningsmetoder med beräkningsramverk som PyTorch eller TensorFlow.
Erfarenhet av handledning eller mentorskap av studenter samt av arbete i forskargrupper med starkt teamfokus.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Vi erbjuder
Denna anställning erbjuder en unik möjlighet att utveckla banbrytande kompetens i korsningen mellan protein design, artificiell intelligens (AI) och halvledarnanovetenskap - ett av de mest lovande och snabbt växande forskningsområdena inom naturvetenskap och teknik. Som postdoktor kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig och starkt samarbetsinriktad miljö, och arbeta nära experter inom protein design, biokemi och halvledarfysik vid NanoLund och Center for Molecular Protein Science (CMPS). Du blir en del av ett ambitiöst och dynamiskt forskningsteam som utforskar nya gränser inom programmerbara protein-halvledarmaterial, genom att kombinera beräkningsmodellering, hög samplingsfrekvens experiment och avancerade karakteriseringstekniker.
Anställningen erbjuder goda möjligheter till vetenskaplig utveckling, internationellt nätverkande och karriärutveckling, inklusive stöd för att utveckla egna forskningsidéer och söka extern finansiering.
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
