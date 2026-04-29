Postdoktor i Brandteknik med inriktning mot Säkra Energibärare
2026-04-29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Tjänsten är knuten till Institutionen för flyg och aeronautiska vetenskaper, i samverkan med avdelningen för Brandteknik vid Institutionen för bygg och miljöteknik. Institutionen för flyg och aeronautiska vetenskaper är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom de aeronautiska vetenskaperna där vi i samverkan förstår, förklarar och förbättrar flyget mot ett tillgängligt, hållbart och säkert samhälle i den digitala tidsåldern. Fokusområden för forskningen vid institutionen är: Hållbart flyg, Obemannat flyg och Flygsäkerhet. Utöver den nämnda flygrelaterade forskningen är institutionen värd för flera forskningsinfrastrukturer, bland annat ett laboratorium för brandsäkerhetsforskning som är under uppbyggnad. Detta laboratorium kan användas för forskning om brandsäkerhet kopplat till såväl flyg som andra fordon som till tillämpningar i den byggda miljön. Den tjänst som här utlyses inkluderar arbete med infrastrukturen för experimentellt säkerhetsinriktad brandforskning i nära samarbete mellan värdinstitutionen och avdelningen för Brandteknik.
Postdoktorn kommer att vara verksam i ett team kopplat till brandssäkerhetsforskning i batterisystem, med aktivitet vid fyra institutioner vid LTH. Forskningen är en del av COMPEL, "COMPetence for the ELectrification of the transport system", en strategisk satsning från regeringen, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering.
Tjänsteort är Ljungbyhed, men när så behövs kan en betydande del av arbetet förläggas till avdelningen för Brandteknik i Lund.
Området är brandteknik och mer specifikt säkra energibärare med fokus på batteri- och vätgassäkerhet. Forskningen kommer huvudsakligen bestå i att genomföra brand- och explosionsexperiment i full skala, men beroende på den sökandes bakgrund kan även modellering bli aktuellt.
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning inom ämnet. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. En stor del av dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att bygga upp ett nytt större brandlaboratorium i Ljungbyhed och ansvara för såväl kravställning för byggnationen som för instrumentering.
Arbetsuppgifterna innefattar:
forskning inom ämnesområdet.
uppbyggnad av ett brandtekniskt laboratorium.
undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
handledning av examensarbetare och doktorander.
arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
samverkan med näringsliv och samhälle.
administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen,inom anställningens ämnesområde eller annat relevant närliggande ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
stor erfarenhet av att planera och genomföra experiment inom brand, explosioner eller liknande områden.
god kunskap inom brand/förbränning
god initiativförmåga och förmåga att ett driva ett arbete framåt
god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
god samarbetsförmåga
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
erfarenhet av att bygga upp laboratorier och särskilt inom brand- eller explosionsområdet.
erfarenhet av att skriva forskningsansökningar
erfarenhet av att ha bistått vid handledning av examensarbetare eller doktorander.
kunskap om relevanta mätutrustningar
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:927084/
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
264 51 LJUNGBYHED
Lunds universitet, LTH, Institutionen för Flyg och Aeronautiska Vetenskaper
Prefekt
Elna Heimdal Nilsson elna.heimdal_nilsson@aviation.lth.se +46435445421
