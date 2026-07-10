Postdoktor i astrofysik, med inriktning mot Haro11
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2026-07-10
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Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har omkring 80 anställda, inklusive cirka 30 doktorander. Institutionens huvudsakliga forskningsområden är galaxer, supernovor, beräkningsastrofysik, solfysik samt planet- och stjärnbildning. Mer information om oss finns på: Institutionen för astronomi.
Den extragalaktiska forskningen (där denna anställning ingår) är också knuten till Oskar Klein Centre (OKC) för kosmopartikelfysik, i samarbete med Fysikum vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), som alla är belägna i samma byggnad. I byggnaden finns även Nordita (Nordiska institutet för teoretisk fysik), som har en forskargrupp inom astrofysik.
Sammantaget skapar detta en kreativ miljö för samarbete med ett stort utbud av seminarier och vetenskapliga aktiviteter.
Projektbeskrivning
Postdoktoranställningen är knuten till ett observationsprojekt med James Webb Space Telescope (JWST), "The obscured regions of the nearest Lyman continuum leaker: massive stars or accreting black holes?" (program-ID 8290). Projektet omfattar integralfältsspektroskopi med NIRSpec och MIRI samt avbildning med NIRCam och MIRI av den blå kompakta galaxen Haro 11.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar analys av JWST-bilddata och spektroskopiska data från det ovan nämnda projektet. Arbetet kommer att omfatta analys av emission från nebulosor, PAH-molekyler (polycykliska aromatiska kolväten) och stoft, modellering av inbäddade stjärnhopar samt misstänkta källor drivna av svarta hål. Målet är att skapa en fullständig bild av jonisationsbudgeten och flykten av joniserande fotoner i denna prototypiska galax.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas eller då anställningen tillträds.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet av arbete med integralfältsspektroskopi samt fotojonisations- och nebulärmodellering kommer att ses som meriterande.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare ett år, förutsatt att finansiering finns tillgänglig, vilket innebär en maximal anställningstid på tre år. Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Göran Östlin, ostlin@astro.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Albanova Scfab / Astronomi (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för astronomi Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
9999581