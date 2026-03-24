Postdoktor i arbetsvetenskap med fokus på sociotekniska system
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.Forskningsämnet Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en postdoktor till en spännande forskningsmiljö som forskar om arbetsmiljö, avancerad teknik och hållbar samhällsutveckling, för att arbeta i forskningsprojekt som handlar om människans roll i sociotekniska system och hur dessa system ska utformas för hållbar grön och digital transformation.
Som postdoktor vid Arbetsvetenskap kommer du att tillhöra en forskargrupp i en dynamisk forskarmiljö i nära samarbete med industrin och universitet världen över. Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet etablerades 1974 och har idag 24 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både samhälleliga och tekniska områden. Vår forskning är i hög grad tvärvetenskaplig och vi har ett nära samarbete mellan ingenjörer och samhällsvetare. Forskningen är ofta behovsmotiverad, bedrivs arbetsplatsnära och i samarbete med aktörer i det omgivande samhället - tillverkande företag, tjänsteföretag, arbetsmarknadens parter och andra organisationer och aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi har projekt inom exempelvis industri (gruva, skog, stål, bygg), hälsa- och sjukvård, skola och detaljhandeln. Organisatoriskt är forskningsämnet Arbetsvetenskap en del av avdelningen Människa & teknik som är en del av institutionen Ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Mer information om oss hittar du på vår websida www.ltu.se/arbetsvetenskap
Som postdoktor kommer du att få goda förutsättningar att under två år meritera dig framförallt vetenskapligt men även pedagogiskt inom vårt forskningsämne.
Ämnesbeskrivning
Arbetsvetenskap omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik- och produktionssystem, arbetsorganisation och andra samhälleliga processer och miljöer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv, industri och samhälle.
Projektbeskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta och driva forskning inom ett pågående forskningsprojekt, Circular Arctic Sweden (CAS), som syftar till att utveckla ny kunskap om hur kommuner och andra aktörer i Norrbotten organiserar och genomför avfallshantering för att öka cirkulariteten. Din del i CAS-projektet är att med utgångspunkt i arbetsvetenskap och sociotekniska perspektiv undersöka arbetsprocesser, samverkansformer, ansvarsfördelning och målkonflikter mellan verksamheter och system inom kommunal avfallshantering i Norrbotten, samt hur dessa påverkar möjligheterna att skapa hållbara material- och energiflöden. Genom kartläggningar och fördjupade fallstudier, i kombination med workshops och samskapande med praktiker, ska du identifiera användarbehov och utveckla ramar för digitala verktyg och arbetssätt som kan stödja koordinering och erfarenhetsutbyte över organisations- och kommungränser. Projektet genomförs i ett tvärvetenskapligt forskarteam inom Creaternity vid LTU och i nära samverkan med Region Norrbotten, kommuner och andra aktörer inom avfallshantering, vilket möjliggör både praktiknära forskning och implementering av projektresultat. I projektet ingår även nationellt och internationellt samarbete.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för dig som postdoktor är i huvudsak forskning och här ingår samverkan med omgivande samhälle, forskningskommunikation, publicera vetenskapliga artiklar i internationella forskningstidskrifter och liknande. Utöver att genomföra egen forskning inom CAS-projektet förväntas du, när så är möjligt, bidra till Arbetsvetenskaps övriga forskning och övriga aktiviteter. Det kan exempelvis handla om att bistå i analys av forskningsmaterial, samförfatta artiklar, stödja ämnets doktorander samt medverka i forskningsansökningar och interna och externa uppdrag. Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna motsvarande 20% av arbetstiden.Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i arbetsvetenskap eller ett samhällsvetenskapligt eller tekniskt ämne med relevans för arbetsvetenskap, avlagd inte senare än fyra år innan sista ansökningsdatum. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Då forskningen är kommunikativ krävs att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Utöver detta ser vi även gärna att du har:
• Kunskaper inom sociotekniska system, arbetsorganisation, arbetsmiljö, jämställdhet och utformning av hållbara arbetsplatser.
• Erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
• Förmåga till självständigt empiriskt och analytiskt arbete samt samarbete i interdisciplinära team.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med avfallshanteringssektorn.
Information
Anställningen är tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Placeringsort Luleå och tänkt tillträde så snart som möjligt.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
• Lena Abrahamsson, +46 920 49 2107, abrahamsson@ltu.se
• Joel Lööw, +46 920 49 3411, loow@ltu.se
Facklig företrädare:
• SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 chroneer@ltu.se
• OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan ska var skriven på svenska.
Sista dag att ansöka är 14 april 2026
Referensnummer: 2623-2026
