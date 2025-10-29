Postdoktor datavetenskap med inriktning mot högkvalitativ syntetisk data
2025-10-29
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Vill du vara med och bedriva forskning inom den spännande skärningspunkten mellan artificiell intelligens, datakvalitet och integritet tillsammans med en engagerad grupp av forskare och representanter från industrin? Vi utlyser nu en postdoktorstjänst för medverkan i ett forskningsprojekt om syntetiska data, med finansiering från KK-stiftelsen.
Syftet med projektet är att analysera och utvärdera olika former av syntetiska data med fokus på datakvalitet, ändamålsenlig användning samt den nivå av integritet som kan säkerställas vid hantering av personuppgifter. Tillsammans med våra partner från industrin kommer vi att analysera icke-syntetiska datamängder och ta fram relevant uppskattningsteknik för att kvantifiera nyttan och graden av integritetsskydd i syntetiska data.
Som postdoktor får du möjlighet att utveckla dina kreativa och innovativa idéer inom det beskrivna forskningsområdet. Du kommer att arbeta nära forskargrupperna SQuaD (Software Quality and Digital Modernization) och PriSec (Privacy and Security). Båda forskargrupperna tillhör Institutionen för matematik och datavetenskap, som erbjuder en stimulerande och internationell arbetsmiljö präglad av samarbete och kunskapsutbyte.
Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare riktar vi oss till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år, räknat från sista ansökningsdag. Anställningen är tidsbegränsad till två år, med möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter inom projektet innefattar att samla in och analysera verkliga datamängder från våra projektpartner, tillämpa olika metoder för syntetisering av data, samt ta fram relevanta indikatorer för datakvalitet och det integritetsskydd som uppnås i de syntetiserade datamängderna. Utifrån detta kommer du att bidra till att definiera tillförlitlig uppskattningsteknik för kvalitet och integritet samt vägledande dokument för att karakterisera olika metoder för syntetisering av data. Du kommer att följa utvecklingen av metoder för generering av syntetiska data, särskilt inom områdena artificiell intelligens och/eller statistiska analysmetoder, för att identifiera nya metoder som är relevanta i relation till projektets resultat. Du kommer att bidra till dokumentation, publicering och presentation av dessa resultat i relevanta vetenskapliga sammanhang samt i de dokument som ska redovisa projektets resultat.
För att uppnå detta kommer du att arbeta i nära samverkan med projektgruppen vid universitetet och våra samarbetspartner. Goda kunskaper i engelska är ett krav eftersom det är arbetsspråket inom projektet.
Du förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Det finns möjlighet att medverka i undervisning, till exempel genom att delta i kurser eller handleda studentuppsatser och självständiga arbeten inom områden som är relevanta för projektet.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Deltidsarbete på distans kan beviljas under särskilda omständigheter, om arbetsuppgifterna tillåter och efter överenskommelse.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor i datavetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller annat närliggande ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.
Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger, till exempel ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.
Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning inom projektets fokusområden - syntetiska data, datakvalitet och dataskydd. Dokumenterad erfarenhet av att publicera forskningsresultat inom något av dessa område är också av särskild vikt.
Av stor vikt är dokumenterad kunskap och expertis inom artificiell intelligens, data- och mjukvaruutveckling samt dataskydd och integritet. Särskild vikt läggs också vid dokumenterad erfarenhet av samarbete med akademiska och industriella partner i forskningsprojekt och andra former av samverkan. Goda kunskaper i engelska, både i skrift och tal, är av stor vikt.
Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt till kollegor och studenter är också av stor vikt.
Vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av programutveckling och programmering, erfarenhet av att samverka med och sprida forskningsresultat till det omgivande samhället, samt erfarenhet av arbete utomlands och/eller arbete i nationella och internationella nätverk.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
