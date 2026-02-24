Positiva och engagerade grönyteskötare sökes i Helsingborg!
2026-02-24
Trivs du med praktiskt arbete och att jobba utomhus? Gillar du att röra på dig och se resultat i fina utomhusmiljöer?
Vi är i full gång med rekryteringen till Monticos "Green Team" i Skåne. Vill du vara med? Skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Våra kunder sköter utemiljöerna för fastighetsbolag och kommunala områden i Helsingborg. De har gott rykte och lång erfarenhet i branschen.
Du utgår från kundens etablering varje dag och är en del av teamet som samverkar för att uppnå bästa resultat. Även om du är anställd som konsult arbetar du hos samma företag under hela säsongen.
Anställning: Heltid, 3-6 månader med chans till förlängning (via Montico uthyrd till kund)
Arbetstider: Måndag - fredag, 07.00 - 16.00
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: mars 2026
Vi lägger stor vikt vid positiv inställning, personligt engagemang samt respektfullt bemötande.Kvalifikationer
Kunna kommunicera och läsa på svenska
God fysik
Körkort
Erfarenhet och utbildning inom trädgård är mycket meriterande. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga uppgifter med fokus på skötsel av planteringar. Renhållning kan förekomma.
Vi söker dig som
• Har positivitet, driv och passion för jobbet
• Trivs med effektivt och fysiskt utomhusarbete
• God social förmåga för samarbete och bemötande
• Har erfarenhet av liknande arbete
Varmt välkommen med din ansökan! Vi gör intervjuer och kundpresentationer löpande. Ersättning
Ersättning
