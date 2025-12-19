Positiva och engagerade assistenter sökes till musikälskande kund i Spånga

2025-12-19


Nu söker vi dig som vill göra skillnad - och samtidigt ha ett meningsfullt, aktivt och varierande arbete tillsammans med en fantastisk person!


2025-12-19

Hej!
Jag är en 26-årig musikälskare som bor i Spånga, Stockholm, tillsammans med mina föräldrar. På grund av en funktionsnedsättning behöver jag stöd i många delar av min vardag - och här kommer du in i bilden!

Jag är kreativ, social och lever ett aktivt liv. Musik är en stor del av min vardag - jag både lyssnar på och skapar musik, så om du också har ett intresse för musik är det ett stort plus!

Vem är du?

Jag söker dig som är:
* Positiv, engagerad och energisk
* Ungdomlig men ansvarsfull
* Bra på att motivera till aktivitet och delaktighet
* Flytande i svenska i både tal och skrift (då jag kommunicerar med alternativa metoder)

Det är viktigt att vi trivs ihop, så personkemin väger tyngre än din exakta bakgrund. Du bör vara okej med att sitta nära mig under arbetspassen - det är en viktig del av mitt stödbehov.

Om tjänsten
* Arbetspass: Vardagar kl. 15-22 (helgpass förekommer)
* Anställning: Både fasta tjänster och timvikariat finns
* Perfekt att kombinera med studier!

Låter det här som något för dig?

Då ser jag fram emot att läsa din ansökan och kanske välkomna just dig som en del av mitt team!


Move & Walk Assistans

Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett deltidsjobb.

Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180)

Move and Walk Sverige AB

9657741

