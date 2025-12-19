Positiva och engagerade assistenter sökes till musikälskande kund i Spånga
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-12-19
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Järfälla
, Sollentuna
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill göra skillnad - och samtidigt ha ett meningsfullt, aktivt och varierande arbete tillsammans med en fantastisk person! Publiceringsdatum2025-12-19Företaget
Hej!
Jag är en 26-årig musikälskare som bor i Spånga, Stockholm, tillsammans med mina föräldrar. På grund av en funktionsnedsättning behöver jag stöd i många delar av min vardag - och här kommer du in i bilden!
Jag är kreativ, social och lever ett aktivt liv. Musik är en stor del av min vardag - jag både lyssnar på och skapar musik, så om du också har ett intresse för musik är det ett stort plus!
Vem är du?
Jag söker dig som är:
* Positiv, engagerad och energisk
* Ungdomlig men ansvarsfull
* Bra på att motivera till aktivitet och delaktighet
* Flytande i svenska i både tal och skrift (då jag kommunicerar med alternativa metoder)
Det är viktigt att vi trivs ihop, så personkemin väger tyngre än din exakta bakgrund. Du bör vara okej med att sitta nära mig under arbetspassen - det är en viktig del av mitt stödbehov.
Om tjänsten
* Arbetspass: Vardagar kl. 15-22 (helgpass förekommer)
* Anställning: Både fasta tjänster och timvikariat finns
* Perfekt att kombinera med studier!
Låter det här som något för dig?
Då ser jag fram emot att läsa din ansökan och kanske välkomna just dig som en del av mitt team!
Företagsinformation
Move & Walk Assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180) Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Jobbnummer
9657741